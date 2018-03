Voglia di spalare? Qui la neve non manca

All’Albani sei il benvenuto - Le foto Oltre 4 metri di neve e pure una giornata meravigliosa. Le foto che pubblichiamo sono incredibili per il 21 marzo. E se c’è qualche bergamasco volenteroso... c’è anche un appello su Facebook.

Delle foto meravigliose, con un cielo blu e un sole che fanno venire voglia di correre nella neve. Al Rifugio Albani la neve (e il lavoro) non manca, e le foto sono incredibili.

Oltre 4 metri di neve e tanto impegno per chi sta tenendo il rifugio aperto e sempre attivo, punto di partenza ideale per le pareti di roccia della Presolana. Con un appello: «Cercasi volontari spalatori anche alla prima esperienza» si legge sulla pagina Facebook. Del resto qui la materia prima non manca affatto.

