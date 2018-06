Voli cancellati a raffica da Ryanair

Multa dell’Antitrust da 1,85 milioni di euro Multa salatissima dell’Antitrust contro la compagnia aerea Ryanair: dovrà pagare 1,85 milioni di euro per i voli cancellati a raffica nel 2017.

Voli cancellati a raffica e disagi non da poco anche all’aeroporto di Orio al Serio: in tanti ricorderanno il periodo del «caos» piloti dell’anno scorso, quando Ryanair, per ragioni organizzative e gestionali, aveva costretto centinaia di passeggeri a terra, facendo saltare viaggi programmati da tempo. E adesso arriva per la compagnia low cost irlandese una multa salatissima: 1,85 milioni di euro, come sanzione fissata dall’Antitrust (Autorità garante della concorrenza e del mercato) che ha chiuso il procedimento istruttorio avviato nei confronti della compagnia irlandese low cost nel settembre 2017.

© RIPRODUZIONE RISERVATA