Volontari in azione contro i rifiuti nel Serio

Scopri il colpo di genio del Perù - Video Volontari in azione domenica 22 luglio sul fiume Serio per ripulirlo dai rifiuti e in Perù hanno risolto il problema di chi abbandona immondizia con un colpo di genio.

Con il motto «Puliamo il Serio: via i rifiuti dalla riva» l’amministrazione comunale di Villa di Serio fa appello a tutti i cittadini che hanno a cuore il patrimonio naturalistico del proprio paese per ripulire la sponda del fiume dai rifiuti abbandonati. Mattinata ecologica, oggi a partire dalle 9, su iniziativa del gruppo Facebook «Amici del fiume Serio»: i volontari ripuliranno la sponda per tre chilometri. Un fenomeno, quello dei rifiuti abbandonati, di cui purtroppo abbiamo dato conto in molti articoli in queste settimane: in particolare con i pic nic sui fiumi arriva anche il malcostume di abbandonare i rifiuti. E in Perù hanno trovato un simpatico modo per preservare il Rio Rimac, la più importante fonte di acqua potabile per la città di Lima, da chi getta l’immondizia dalle sue sponde. È diventato famoso come il «Rio hablador», il fiume che «parla» agli abitanti «indisciplinati» della capitale peruviana.

