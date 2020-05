Voragine in via Monte Gleno, chiusa

da via Arnoldi a via Presolana - Foto Strada chiusa in via Monte Gleno, all’altezza del campo Coni, a causa di un rischio voragine. È successo nel tardo pomeriggio di lunedì 25 maggio.

Quello che sembrava solo un tombino difettoso nascondeva un problema più grave. Dopo un accertamento da parte dei tecnici comunali di Bergamo infatti si è scoperto che l’asfalto sotto la strada è stato eroso dall’acqua di una fognatura. Dalle crepe che si sono aperte sull’asfalto è evidente la dimensione del vuoto che si è creato sotto la strada.

La Polizia locale è stata costretta a impedire il passaggio delle auto e soprattutto dei bus di Atb, che proprio su quel tratto transitano per tornare al deposito di via Monte Gleno. Nella giornata di martedì è previsto un sopralluogo per verificare come intervenire.

La strada è stata chiusa nel tratto compreso tra via Presolana e via Arnoldi che è a senso unico, fanno sapere dalla Polizia Locale: deviato il traffico e il transito delle auto e dei pullman.

