Vortice invernale di aria fredda

Pioggia e vento anche a Bergamo Il vortice invernale di aria fredda che si abbatterà nel weekend del 3 e 4 febbraio sulla Penisola non risparmierà neanche la Lombardia. All’orizzonte purtroppo nubi e pioggia sia sabato che domenica.

«Si apre una fase instabile e dai risvolti invernali sulla Penisola per lo sbilanciamento dell’anticiclone delle Azzorre verso la Scandinavia e per l’arrivo di aria fredda che interesserà molte nazioni d’Europa, Italia compresa»: a dirlo è il meteorologo di 3bmeteo.com Francesco Nucera, che aggiunge: «L’inverno col mese di febbraio tornerà in carreggiata attraverso una serie di impulsi di aria artica».

Un primo impulso di aria fredda sarà già in azione nella giornata di sabato 3 febbraio portando piogge e rovesci sparsi specie sul Nord Italia. L’aria fredda in ingresso determinerà un calo della quota neve con fiocchi fino in pianura sull’Emilia Romagna, in particolare nell’area in prossimità dell’Appennino modenese e bolognese. Imbiancata possibile a Bologna, fiocchi non esclusi anche a Rovigo, Modena, Ferrara e persino a Trieste. La neve cadrà inoltre sulla dorsale, fino a quote collinari su quella Centrale, specie tra Marche e Toscana.

Dopo la tregua di domenica 4 febbraio, la nuova settimana si preannuncia instabile e decisamente più fredda per l’arrivo di altri impulsi di aria fredda dal Nord Europa. Ci saranno dunque nuove occasioni per piogge e nevicate sui rilievi fino a quote basse. Secondo gli esperti «il mese di febbraio dovrebbe presentarsi decisamente più invernale di quello precedente».

