«Votate la Fontana del Delfino» Un concorso per finanziarne il restauro

Un concorso per votare la Fontana del Delfino di via Pignolo e far sì che «Sanex-Palmolive» ne finanzi il restauro: è stato presentata stamattina, lunedì 9 settembre, a Roma l’iniziativa che potrebbe riportare all’originale splendore la celebre fontana del borgo Pignolo, crocevia tra Città Alta e Città Bassa, tra le vie Pignolo, San Tomaso, Masone e Pelabrocco. A partire da lunedì 9 settembre fino al 9 ottobre sarà possibile votarla e, qualora dovesse vincere, il suo restauro sarebbe non solo finanziato, ma anche completato entro il prossimo gennaio.

Dal 9 settembre, otto opere d’arte in cinque regioni d’Italia (Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana e Lazio) saranno in gara per tornare all’originario splendore, grazie alla partecipazione attiva di tutti i cittadini italiani, che sono invitati a votare l’opera preferita sul sito http://www.liberalarte.org/index.html. Il processo è semplice e veloce, non sarà necessario registrarsi o fornire alcuna informazione personale. La proclamazione della vincitrice, l’opera più votata, avverrà il 9 ottobre e la riconsegna dell’opera restaurata è prevista entro gennaio 2020. La più ampia partecipazione avrà il significato di un rinnovato spirito di appartenenza ed anche un segnale concreto e positivo di attenzione e di cura nei riguardi del nostro patrimonio storico-artistico.

«Grazie a questa iniziativa di “Sanex-Palmolive” – commenta l’assessore alla Cultura, Nadia Ghisalberti – si può realizzare il restauro della Fontana del Delfino, la statua cinquecentesca in marmo bianco che dà il nome alla piazzetta dove si incrociano gli antichi borghi di Pignolo e San Tomaso. Uno degli angoli più suggestivi e meno noti di Bergamo, luogo anche di accesso a Città Alta. Ora tutti a votare per la Fontana del Delfino! Tra le otto città che parteciperanno, sarà infatti il monumento con il più alto numero di voti che riceverà il contributo di “Sanex” al restauro! Una bella opportunità che non dobbiamo lasciarci sfuggire».

