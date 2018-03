Traffico in tilt nelle Valli Code in tutta la provincia

Traffico in tilt nelle Valli

Alle 9.30 traffico molto intenso in Val Brembana e Seriana, ma anche Cavallina. Difficoltà nel transito, lunghissimi i tempi di percorrenza: la viabilità è rallentata a causa della neve. Si viaggia regolarmente in autostrada. Attenzione alla neve e alle carreggiate bagnate e innevate. Si segnalano disagi su alcune strade della provincia non pulite dalla neve. In Val Seriana la strada statale alle 8 risulta paralizzata e la galleria Montenegrone chiusa proprio a causa delle lunghe code.

Si segnalano auto fuori strada in provincia e cadute dalla moto per la neve. Incidenti a Terno d’Isola alle 8.20 con lo scontro tra due auto, alle 6.30 un motociclista è scivolato con la sua moto a Grassobbio. Cadute a terra a Bergamo in Borgo Palazzo e a Verdellino.

