Vuoi scambiare le tue figurine doppie?

Vai il sabato in cartoleria... La cartoleria Bovio di Redona a Bergamo organizza momenti in cui è possibile incontrarsi per scambiare le figurine.

La passione per carte e figurine è per tutti un gioco senza età. Per dare una possibilità in più a chi vuole scambiare i doppioni ci ha pensato una cartoleria nel quartiere di Redona a Bergamo che organizza «Il Sabato dello Scambio». Un momento dedicato agli amanti delle collezioni di figurine, ogni sabato alle 16 l’edicola di via Corridoni si trasformerà in una piazza di scambio. Ci saranno anche omaggi, gadget e tante sorprese per tutti i partecipanti.

Dagli immancabili Calciatori Panini, agli Amici Cucciolotti, passando per le carte Pokémon e Yu-Gi-Oh! - «Il nostro obiettivo, attraverso lo scambio, è quello di preservare speciali momenti di aggregazione e condivisione, in particolare tra adulti e ragazzi, la cui relazione è ormai sempre più asettica e mediata dalla tecnologia»- spiega Maria, titolare del negozio. «Crediamo fortemente nei valori di tradizione, fiducia e unicità che solo i piccoli negozi come il nostro, presente da oltre trent’anni sul territorio di Bergamo, possono ancora tramandare». L’appuntamento per tutti, permesso l’ingresso anche agli animali, in via Corridoni 79c, Bergamo, zona Redona. Per contatti: Tel: 035 342116 email: edicolabovio@hotmail.it

