Weekend all’insegna del fitness

Alla Fiera di Bergamo c’è InFit Un weekend all’insegna dell’attività fisica e del divertimento. L’appuntamento è con la terza edizione di InFit, imperdibile happening di Promoberg dedicato a fitness e body wellness di scena sabato 24 e domenica 25 marzo (orario 9.30 – 18.30) alla Fiera di Bergamo.

Grazie a due giornate ricche di eventi, che vedono tornare a Bergamo alcuni noti brand del mercato e titolati presenters nazionali e internazionali del settore, il polo fieristico di via Lunga diventa il punto di riferimento per operatori, atleti e appassionati del benessere psicofisico. In tuta, canotta, t-shirt, top, leggings e scarpette da ginnastica per tenere in forma il corpo e la mente con i preziosi consigli degli istruttori. La kermesse è una grande opportunità anche per chi non è abituato a palestre e attività fisiche in generale: perché muoversi è bello, divertente, e fa molto bene alla salute.

La manifestazione si svolge sull’intera area al coperto della Fiera (i due padiglioni A e B e Galleria Centrale). Suddivisi tra le aree Eventi, Meeting e Stand, sono 15mila i metri quadrati destinati alla manifestazione, per consentire agli sportivi di approfondire i vari aspetti legati alla tecnica, alla formazione, ai prodotti e alle attrezzature, ma soprattutto di tenersi in forma divertendosi alla grande.

Perchè se è vero che la teoria e la formazione sono fondamentali per un ottimo approccio a qualsiasi disciplina sportiva, è altrettanto vero che InFit è soprattutto movimento e adrenalina allo stato puro. Nell’area Eventi (Padiglioni A e B, 13mila metri quadrati di superficie) sono sette i grandi palchi dedicati alle discipline più conosciute e più trendy del momento, ai quali si aggiunge quest’anno una nuova area dedicata al Fighting, con numerose discipline da combattimento che stanno riscontrando un grande interesse da una sempre maggiore platea di appassionati.

Il Centro congressi del polo espositivo ospiterà invece convegni a tema per approfondire nei dettagli alcuni degli aspetti più discussi dagli sportivi. Il giro d’InFit si completa con l’area degli stand (Galleria Centrale): 28 realtà note e apprezzate del settore che mettono in vetrina attrezzature, accessori, abbigliamento e integratori alimentari.

Nei padiglioni A e B alcuni tra i più amati presenter detteranno dai palchi, al ritmo di musiche travolgenti, i movimenti più corretti ed efficaci per testare le qualità e la resistenza fisica degli appassionati. Ci si potrà lasciare trasportare dall’energia dei corsi «Les Mills»: sul palco sono proposti diversi tipi di allenamento fitness per raggiungere gli obiettivi che ognuno si pone. Ogni corso consente di immergersi in un’atmosfera unica per far divertire e dimenticare la quotidianità. 10 corsi collettivi, 3 corsi di Interval Training ad alta intensità, 5 corsi per la nuova generazione: a InFit con Les Mills c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Con Zpalnet, poi, alla Fiera di Bergamo 2.000 metri quadri dedicati esclusivamente a Zumba, il mix che mette insieme l’aerobica con i ritmi musicali latino-americani. I migliori presenters italiani e internazionali si alterneranno sul grande palco di ZPlanet nelle due giornate con decine di masterclass. Imperdibile anche l’Area Fighting: a cura dell’A.s.d. Kombat Sport Promotions di Romano di Lombardia, circa 3.500 mq e un palco dedicati alle arti marziali e agli sport da combattimento, con alcune centinaia di atleti pronti a gareggiare nelle varie discipline in programma: muay thai, kick boxing, mma (arti marziali miste), pugilato, taekwondo, karate, capoeira, kung fu, jujutsu, judo, pancrazio, submission, gladiatura, difesa personale. Per la prima volta i gesti atletici del combattimento a contatto pieno mostreranno le performance a beneficio del corpo e dello spirito di chi li pratica, accettando la sfida in diretta, corpo a corpo. Nell’area saranno in azione istruttori qualificati, che proporranno al pubblico di provare gratuitamente e nel modo adeguato le diverse discipline proposte.

Il palco Trekkmill presenta un programma di allenamento che si prefigge di ridisegnare in versione indoor tutti quei sentieri e quelle andature che si affrontano nei percorsi di trekking. Trekkmill program è un metodo di allenamento rivolto a tutti coloro che vogliono camminare su un tappeto meccanico, adatto non solo a chi è atleta ma anche a chi vuole mantenersi in forma nel tempo.

L’area targata Crossfit Bergamo porta in fiera allenamenti composti da sedute di lavoro brevi ma molto intense compiute con movimenti compositi. Quindi niente routine ma diversificazione. Un crossfit praticato attraverso la corsa, il vogatore, il salto della corda, l’arrampicata e lo spostamento di oggetti stravaganti, l’uso di manubri, anelli da ginnastica, sbarre per trazioni, kettlebell e molti esercizi a corpo libero. In tale modo gli atleti possono sviluppare: resistenza cardiorespiratoria e muscolare, forza e flessibilità, potenza e velocità, coordinazione e agilità, equilibrio e precisione, per aumentare la massa muscolare modellando il corpo e raggiungendo in brevissimo tempo risultati chiaramente visibili.

A InFit la forma arriva anche ballando con Moma Studios, realtà della danza nata nel 2004 nel cuore di Milano con corsi per appassionati e professionisti di ogni età. Un ricco ventaglio di discipline, per poter far fronte alle svariate richieste. Anche a InFit il programma è molto variegato, e comprende, tra gli altri: hip hop, house, dancehall, street, popping, street jazz, twerk, heels, reejam.

Infine il Torneo Asd di Calcetto 3 vs 3, nel Padiglione A. Sabato 24 marzo (dalle 10 alle 16) dedicato alle scuole calcio: in campo si sfideranno i bambini nati negli anni 2010-2011-2012. Durante il torneo, i bambini non impegnati potranno divertirsi grazie alla presenza di animatori pronti a coinvolgerli nel miglior modo possibile. Domenica invece (10 – 17), il torneo vedrà scendere in campo gli adulti, pronti a sfidarsi sino all’ultimo secondo.

Per info e per le date dei convegni, lezioni e seminari www.infitconvention.com.

