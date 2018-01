Weekend con il sole in Bergamasca

Caldo anomalo, da domenica le nuvole Nuovo weekend all’insegna del sole e di temperature sopra la media stagionale. Nel frattempo una nuova depressione si approfondirà sull’Europa e il Mediterraneo occidentali, convogliando correnti umide sudoccidentali sulle nostre regioni centro settentrionali, foriere domenica di un nuovo aumento della nuvolosità e di locali precipitazioni.

Lo segnala 3BMeto e quindi da domenica dovrebbero verificarsi i primi rannuvolamenti. Questo mentre a Sud il maltempo dovrebbe essere il protagonista del weekend. Restano anomale le temperature ancora decisamente miti per il periodo fino a sabato, con massime diurne che raggiungeranno agevolmente i 10-11°C, con punte di 12-14°C al Meridione. Domenica affluirà al Nord una massa d’aria più fredda in arrivo da Est, la quale contribuirà a far calare lievemente i valori pomeridiani (si fermeranno attorno ai 6-9°C).

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

© RIPRODUZIONE RISERVATA