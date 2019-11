Auto d’epoca in centro pre la Coppa della Presolana (Foto by Bedolis)

Weekend con la Coppa della Presolana

In centro la sfilata delle auto d’epoca - Foto Bergamo, sabato 30 novembre al via la nona edizione della rievocazione storica della Coppa della Presolana, manifestazione organizzata dal Club Orobico di Pedrengo. Domenica 1 dicembre partenza da Bratto e arrivo a Selvino.

Al via oggi la nona edizione della rievocazione storica della Coppa della Presolana, manifestazione organizzata dal Club Orobico di Pedrengo (club federato Asi). Il percorso di quest’anno si è snodato lungo un bellissimo itinerario collinare e montano che, partendo dal centro città, ha attraversato i territori più belli della Val Seriana e Cavallina. Sabato 30 novembre il ritrovo della manifestazione è stato in piazza Matteotti a Bergamo, dove , alle 14, 30, c’è stata la partenza. Il percorso della rievocazione storica è passato quindi per Albano Sant’Alessandro e Clusone.

Domenica 1 dicembre, invece, partenza da Bratto di Castione della Presolana con presentazione delle vetture in via Donizetti a Dorga di Castione, dalle 9,45. L’arrivo finale della manifestazione, per la prima volta dalla sua rievocazione, sarà a Selvino con accoglienza, presentazione ed esposizione delle vetture a partire dalle 12 in via Vulcano (le foto sono di Beppe Bedolis).

