Whatsapp e Facebook down in Europa

«Non si scaricano foto e video» Dalle 15 circa di mercoledì 3 luglio migliaia gli utenti di stanno riscontrando dei problemi nel funzionamento dei social network.

Dalle 15 circa di mercoledì 3 luglio, migliaia gli utenti di Whatsapp, Instagram e Facebook stanno riscontrando dei problemi nel funzionamento dei social network. In particolare, le migliaia di persone che si sono lamentate sul sito sul sito DownDetector – che monitora app e social – e su Twitter segnalano di non riuscire a scaricare foto, audio e video ricevuti in privato o sui gruppi. Le cause sono ancora da chiarire.

Come ogni volta che si verifica una circostanza simile, gli utenti sono entrati nel panico. Su Twitter l’hashtag #whatsappdown è trending topic (le segnalazioni riguardano infatti soprattutto Whatsapp). Il problema non riguarda soltanto l’Italia, ma diversi Paesi nel mondo. Tra questi Spagna, Portogallo e alcuni Paesi del Sud America.

© RIPRODUZIONE RISERVATA