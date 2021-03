Whatsapp, Instagram e Facebook

Problemi: messaggi e post a singhiozzo Venerdì 19 marzo per Whatsapp e Instagram, down poco dopo le 18. Segnalazioni anche per Facebook. Sui social decollano gli hashtag #whatsappdown e #instagramdown.

Problemi per Whatsapp, Instagram e Facebook nel tardo pomeriggio di venerdì 19 marzo. Dalle 18 in poi sul web si sono moltiplicate le segnalazioni: per esempio, sul noto sito Downdetector.it, che monitora in tempo reale le interruzioni di servizio, in poco più di mezz’ora sono arrivate oltre 45 mila segnalazioni di utenti che hanno riscontrato problemi a inviare e ricevere messaggi con Whatsapp. Sullo stesso sito sono state oltre 23 mila le segnalazioni di persone che hanno avuto problemi ad aggiornare il feed di Instagram, mentre sono state poco più di un migliaio le segnalazioni riguardanti Facebook. Sui social network nel frattempo hanno preso il volo gli hashtag #whatsappdown e #instagramdown. I problemi sono stati riscontrati non solo in Italia, ma anche in altri Paesi.

L’altro blackout mondiale che aveva mandato in tilt Whatsapp, Instagram e Facebook si era registrato il 3 luglio 2019 e un episodio simile, ancora precedente, nell’aprile dello stesso anno che evidentemente è stato un anno nero per le tre piattaforme. Il 13 marzo 2019, infatti, si è registrato il blocco più lungo che si ricordi, un record di 14 ore di stop per le app. Allora i disservizi parevano legati ai lavori in corso da parte degli sviluppatori di Menlo Park che stavano portando avanti l’ambizioso progetto di integrazione delle tre applicazioni che fanno capo al gruppo guidato da Zuckerberg

