Withu, niente «settebello» di vittorie: fermata dal San Vendemiano

Niente «settebello» per Bergamo, fermato dopo sei vittorie di fila dal San Vendemiano che lo precede al quarto posto in classifica. Risultato 78 a 73. Questa volta il quintetto orobico ha dato forfait sin dalle battute iniziali, visto che nei primi cinque minuti si è trovato sotto per 0-14. A segno, poi, dopo tanto digiuno è stato Sodero (14-2). Da precisare che coach Devis Cagnardi aveva schierato al via solo tre titolari (capitan Savoldelli, Dell’Agnello e Sodero) con l’aggiunta dei baby Dembale e Cagliani. Poi con gli innesti dei senior Ihedioha e Simoncelli la squadra ha accennato a svegliarsi, ma evidentemente il dado era stato purtroppo tratto. Al 10’ i locali conducevano 24-12 e all’intervallo lungo per 46-27. Nel terzo quarto la Withu riusciva a ridurre il passivo 65-15 alla mezz’ora di gioco. Bisogna attendere l’ultimo tempo per vedere finalmente la formazione del presidente Galluzzo reagire con la dovuta energia agonistica, confezionando pure schemi offensivi di certificabile pericolosità. A un minuto e rotti dal suono della sirena, grazie a una tripla di Simoncelli, la Withu vedeva scendere il margine a 5 lunghezze (78-73). Il San Vendemiano era però accorto nel gestire ad hoc il vantaggio meritatamente accumulato nelle fasi precedenti. A livello individuale bene il solito Isotta (24) e Dell’Agnello (17); non sicuramente male Sodero e Simoncelli autori di 11 punti ciascuno. In ogni caso la Withu si mantiene al quinto posto con l’accesso ai playoff non in bilico.