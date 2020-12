Zaino con tablet e documenti rubati

Minorenne fermato a Bergamo Con lui un 30enne trovato in possesso di un coltello. Entrambi sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria.

Nella giornata di domenica 6 dicembre un equipaggio Volante della Polizia di Stato ha individuato due persone nascoste in un locale di servizio all’interno di un condominio in via Ravizza, una laterale di via San Bernardino a Bergamo.

I due, cittadini nordafricani, sono stati controllati e nello zaino che aveva indosso uno di loro che è risultato essere minorenne sono stati trovati dei documenti e un tablet.

Dopo un accertamento gli agenti hanno scoperto che i documenti erano stati rubati la nottata precedente da un’auto in sosta poco distante, in via Galli.

L’altro uomo, un trentenne di origine tunisina, è stato trovato in possesso di un coltello.

Entrambi sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA