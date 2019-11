(Foto by Cesni)

I tifosi festeggiano la squadra a Zingonia (Foto by Cesni)

Zingonia, folla in delirio per l’Atalanta

De Roon e Pasalic star - Tutte le foto Oltre cinquecento persone ai cancelli del Centro sportivo «Bortolotti» per accogliere e salutare la squadra, tornata vincitrice dal derby contro il Brescia.

Cori, applausi, fumogeni, centinaia di tifosi in delirio. I supporter nerazzurri si sono radunati a Zingonia per accogliere l’Atalanta, che è rientrata vittoriosa dal derby con il Brescia (0-3) nella serata di sabato 30 novembre. Oltre cinquecento i tifosi davanti al Centro sportivo «Bortolotti» per festeggiare la squadra. Star Marten De Roon e Mario Pasalic, letteralmente sommersi dagli applausi (le foto sono di Luca Cesni).



(Foto by Foto Fontanarosa)

