Ztl notturna in Borgo Palazzo

La protesta dei commercianti La limitazione al traffico non riguarderà tutto il borgo, solo il tratto che va dal ponte sulla Morla (all’incrocio con via Madonna della Neve) fino a via Camozzi.

Da oggi ogni giorno è buono. In via Borgo Palazzo i tecnici comunali allestiranno il cartello che annuncerà l’introduzione ufficiale della Ztl notturna, dalle 23 alle 7. La limitazione al traffico non riguarderà tutto il borgo, solo il tratto che va dal ponte sulla Morla (all’incrocio con via Madonna della Neve) fino a via Camozzi.

L’associazione «Botteghe di Borgo Palazzo» non condivide il provvedimento, definito «inutile e dannoso sia per i commercianti sia per i residenti che dovranno anche loro fare richieste particolari di permessi di transito».Ma, secondo Palafrizzoni, si tratta di una soluzione soft rispetto alle richieste che i residenti hanno portato in Comune lamentando il rumore provocato dalle auto sulla pavimentazione in porfido. Durante il giorno il traffico resterà libero e al momento il Comune non ha intenzione di posizionare telecamere, «anche perché siamo in una fase di sperimentazione», dice l’assessore alla Mobilità Stefano Zenoni.

