20 band da tutta Europa, torna il Punk Rock Raduno con i Ramones nello spazio Second Worst Raduno venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 luglio

Spazio giovani Edoné a Bergamo. Il festival dedicato alla musica punk rock e alla cultura do it yourself lancia nello Spazio il primo disco dei Ramones.

Tre giorni di concerti con band provenienti da tutta Europa, mercatini dedicati a dischi in vinile, editoria e arte do it yourself, cucina, un laboratorio musicale per bambini e una missione spaziale.

È il Second Worst Raduno in programma allo Spazio giovani Edoné di Bergamo da venerdì 16 a domenica 18 luglio: è la versione ridimensionata ma non meno sorprendente del Punk Rock Raduno, il festival che dal 2016 riunisce a Bergamo fan della musica dei Ramones provenienti da tutto il mondo.

E nell’anno in cui viaggiare è ancora un po’ complicato, sarà proprio il Punk Rock Raduno ad arrivare a tutti, senza nessun tipo di confine: il festival allarga i propri confini alla galassia.

Sabato 17 luglio sarà lanciato nello Spazio il primo disco dei Ramones grazie a una speciale sonda spaziale che restituirà in diretta le immagini di questa storica missione targata Punk Rock Raduno e resa possibile dalla collaborazione con Involve Productions.

Tutto il pubblico del festival potrà contribuire con una donazione e inviare nello Spazio un messaggio, una cartolina, una fotografia perché, parafrasando una canzone dei Ramones, #todayraduno #tomorrowtheworld

Tra le 20 band sul palco del Second Worst Raduno ci saranno gli olandesi Apers, gli austriaci DeeCracks, gli americani Gamits e i Giuda, gruppo romano diventato un culto in tutto il mondo.

Il festival è aperto a tutte le famiglie, vecchi punk rocker e nuove generazioni: per questo motivo, nel pomeriggio di sabato 17 luglio è in programma School of Punk Rock, un workshop per bambini curato da Massilanciasassi, cantante dei Leeches, insegnante di musica ed educatore nelle scuole di Como.

No Racism, No Sexism, No Homophobia, No Violence è il messaggio positivo e inclusivo del Punk Rock Raduno. E i Ramones sono la bandiera dei freak e degli emarginati, di chi si sente diverso ma al tempo stesso non ha paura di esprimersi ed essere chi è davvero: così come ha cambiato in meglio la vita di tutti noi, siamo convinti che il punk rock potrebbe unire ancora più persone, in un’epoca di grandi divisioni, apatia e odio.

Spazio Giovani Edoné - Via Agostino Gemelli, 17 – Bergamo. Ingresso gratuito. Il programma completo dell’evento: https://www.punkrockraduno.com/

GIOVEDÍ 15 LUGLIO – Pre-Festival DASTE BISTRÓ – Via Daste e Spalenga 13, Bergamo

Stefano Gilardino DJ set 19:30

VENERDÍ 16 LUGLIO EDONÉ – Via Gemelli 17, Bergamo

GIUDA 22:45

THE MUGWUMPS 21:45

THE ENTHUSED 21:00

PALMI & THE HOMOGRAMS 20:15

STARDUMB DJ TEAM tutta sera

SABATO 17 LUGLIO EDONÉ

THE APERS 23:00

DEECRACKS 22:00

MIDRAKE 21:15

PROTON PACKS 20:30

LANCIO DELLA SONDA 20:15

KOMET 19:45

NEW REAL DISASTER 19:00

TWISTER 18:15

BACK EAST 17:30

SCHOOL OF (PUNK) ROCK 16:00

VEGAN PINK SOUL LUNCH 12:00 - 15:00

PAOLO RETARDED DJ SET tutta sera

INK CLUB – Via Carducci 4/b Bergamo

MEGA 14:45

HAKAN 14:00

BIKEFELLAS – Via Gaudenzi 6, Bergamo

GAMITS 12:30

THE POGO ZINE SHOW 11:00

DOMENICA 18 LUGLIO

BOMBONERA SOCIAL PUB – Via Tommaso Grossi 40, Bergamo

«Uragano negli Occhi» Documentario 21:00

RICCOBELLIS 20:00

SUPER STANZY RADUNO CUP torneo 5x5 16:30

MOX FULDER - DJ SET tutto il giorno



EDONÉ

SENZABENZA 14:00

KURT BAKER 13:15

ANDREA & STEFANINO 12:30

GIRLS JUST WANNA HAVE BRUNCH (raccolta fondi per le Crimson Vipers) 11:00 - 15:00

PAOLO CIACCIO DJ SET 11:00

