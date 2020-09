A Bergamo le finali di «Musica da bere»

Gio Evan in concerto al Polaresco Sul palco l’11 e il 12 settembre anche Eugenio in via di Gioia e I Camillas. Si avvicina l’appuntamento con le finali di Musica da Bere 2020, undicesima edizione del concorso nazionale per band e artisti solisti autori ed esecutori di brani originali, ideato dall’Associazione Culturale Il Graffio.

Per permettere lo svolgimento in totale sicurezza della tre giorni e sfruttare tutti gli spazi che ospiteranno l’evento, si è optato per uno switch delle venue rispetto a quanto annunciato in precedenza.

La serata inaugurale prenderà vita negli spazi esterni di Casa Molloy, giovedì 10 settembre. Sarà invece Bergamo la piazza che ospiterà le finali del concorso e il palco dello Spazio Polaresco, venerdì 11 e sabato 12 settembre, sarà teatro delle performance live dei sei finalisti dell’undicesima edizione, selezionati tra oltre 500 iscritti tra band e artisti solisti provenienti da tutta Italia: Effenberg (Lucca), Il Corpo Docenti (Milano), L’avvocato dei Santi (Roma), La Scala Shepard (Roma), Nervi (Firenze) e Underwoods (Verbania) e degli ospiti e Targhe 2020.

Tre saranno le Targhe Musica da Bere 2020: Gio Evan, Eugenio in via di gioia e i Camillas.

Gio Evan riceverà la Targa MdB 2020 e si esibirà sul palco dello Spazio Polaresco di Bergamo venerdì 11 settembre con uno speciale showcase in duo acustico.

Eugenio Cesaro, frontman degli Eugenio in Via Di Gioia, ritirerà la Targa MdB 2020 e si esibirà sul palco dello Spazio Polaresco in un imperdibile set acustico in solo, sabato 12 settembre.

Sabato 12 settembre sempre sul palco bergamasco dello Spazio Polaresco sarà assegnata la Targa Musica da Bere 2020 alla Carriera a I Camillas. Sul palco del Polaresco saranno I CAMILLAS CON GIACOMO LASER, formazione con la quale regaleranno un set unico e travolgente. Oltre alla consegna della Targa e allo showcase della band pesarese nella serata conclusiva della tre giorni, sono in programma due presentazioni del libro firmato Ruben e Zagor Camillas “La Storia della Musica del Futuro” (People | 2020) in compagnia di Vittorio aka Ruben Camillas: giovedi 10 settembre negli spazi di Casa Molloy a Brescia e nel pre-serata di venerdì 11 settembre a Bergamo allo Spazio Polaresco. Giovedì 10 settembre a Brescia alla presentazione del libro seguirà una situazione live inedita che vedrà mescolarsi sul palco Ruben Camillas e i bergamaschi Pau Amma (finalisti di MdB 2019) in duo acustico.

gio evans al polaresco

(Foto by Roberto Vitali)

Le serate finali dell’11 e 12 settembre allo Spazio Polaresco di Bergamo, grazie alla collaborazione con Doc Servizi, saranno proiettate in diretta streaming su maxi schermo a Brescia negli spazi della Distilleria Molloy e sulla nuova piattaforma r3b3l, che sarà lanciata a breve.

Comunicato stampa con tutti i dettagli in allegato, con preghiera di diffusione.

Area Press:

Grafiche in alta, foto e comunicato stampa Musica da Bere 2020

https://www.dropbox.com/sh/2609b93oocv95ji/AADlfvpLUTcBTJ_Q7UU7hMC1a?dl=0

Rimango a completa disposizione per ulteriori informazioni e richieste.

© RIPRODUZIONE RISERVATA