A Dalmine la fotografia va in scena

Prende il via sabato 17 settembre a Dalmine alle ore 17, con l’inaugurazione presso il Teatro Civico in via Kennedy 3, la nona edizione di DMF – Dalmine Manifestazioni Fotografiche. Il Festival.

Fino al 25 settembre la manifestazione dedicata alla fotografia contemporanea organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Dalmine e dai Circoli Fotografici della città: il Circolo Fotografico Dalmine e il Circolo Fotografico Marianese (fino alla ottava edizione il festival, conosciuto come Dalmine Maggio Fotografia, veniva organizzato nel mese di maggio) ospita una ventina di mostre, in spazi indoor - teatri, centri culturali, locali, bar e ristoranti – ma anche in spazi outdoor – strade, piazze e parchi della città di Dalmine. In programma anche incontri con fotografi, premiazioni di concorsi e visite guidate alle mostre.

DMF è un’immersione nel mondo della fotografia che da anni richiama un numeroso pubblico di esperti del settore, fotoamatori, estimatori, semplici curiosi di questa arte in continua evoluzione. Anche in questa edizione una molteplicità di linguaggi e tecniche fotografiche per raccontare il mondo che ci circonda, sentimenti, impressioni che svelano la personalità di ogni artista presente. Un’occasione per vistare mostre di artisti di fama nazionale e internazionale e scoprire nuovi artisti del panorama fotografico italiano.

La locandina della manifestazione Ospite di punta, quest’anno, Uliano Lucas, fotoreporter freelance milanese che da che da cinquant’anni racconta con i suoi reportage avvenimenti e processi storici, trasformazioni sociali, politiche e culturali del nostro tempo. Oltre ad esporre le sue opere nella mostra «Altre voci, altri luoghi», Uliano Lucas è protagonista dell’incontro «Immagini e parole. Conversando con Uliano Lucas» che si tiene sabato 24 settembre alle ore 21 al Teatro Civico di Dalmine in via Kennedy,3.

Le mostre - DMF ospita in questa edizione oltre alla mostra «Altre voci, altri luoghi» di Uliano Lucas anche le mostre «Car to car» di Mario Mencacci, «L’effetto farfalla» di Mario Cucchi, «Vorrei essere vento» di Anita Pina, «La nebbia di Cate» di Caterina Carrara, «La città parla» di Luisa Bondoni, «Mezzosangue» di Valerio di Mauro, «Viaggio al termine della luce» dell’Istituto Italiano di Fotografia, «La mia Africa» di Paolo Maffioletti, «Spazio senza tempo» del Circolo Fotografico Dalmine, «Time» di Francesco Gelati,«Around the World» di WePhoto, «Una città, due punti di vista» di Elena Cometti e Liana Trifonova, «Tracce dell’uomo» del Circolo Fotografico Marianese. Per la sezione Off, mostre esposte nei bar e nei locali di Dalmine: «Cinque terre dall’alba al tramonto» di Mirco Rossi, «Sognando l’estate» di Dario Quaglia, «Inside out» di Eleonora Manenti, «Caleidoscopio» di Ivan Bignami e «Dinamica. Il corpo in movimento» di Mara Salerno.

Gli eventi in programma

Tra gli eventi in programma si segnalano gli incontri con i protagonisti del mondo della fotografia, alle ore 21, al Teatro Civico di Dalmine in via J.F. Kennedy 3: lunedì 19 settembre con Pietro Baroni e Davide Bernardi, «Via Aemilia SS9»; giovedì 22 settembre con Roberto Mutti, «Viaggio al termine della luce» e sabato 24 con l’ospite d’eccezione del DMF, Uliano Lucas, in «Immagini e Parole. Conversando con Uliano Lucas» Da non perdere anche la visita guidata alle mostre del Festival, in programma sabato 24 settembre alle 16. Chiude il DMF – Dalmine Manifestazioni Fotografiche. Il Festival, la premiazione del Concorso Lettura Portfolio 2022 domenica 18 settembre maggio alle ore 17.30 in piazza Caduti 6 luglio 1944.

Orari di apertura mostre

Le mostre sono tutte ad ingresso libero e visitabili, quelle negli spazi espositivi, dal 18 settembre nei giorni feriali dalle 17.30 alle 19.30, sabato e festivi dalle 10 alle 12 dalle 15.30 alle 19.30. Dal 17 settembre si possono visitare le mostre OFF, negli orari di apertura al pubblico dei locali e quelle esposte all’aperto, senza limite di orario. Per info sulle mostre e sugli eventi: www.dmf-ilfestival.it.

Il programma

DMF - DALMINE MANIFESTAZIONI FOTOGRAFICHE. IL FESTIVAL

Nona edizione – 2022

•Sabato 17 settembre

- ore 17.00, Teatro Civico in via J.F. Kennedy, 3 – Dalmine (Bg)

Inaugurazione del Festival

Presentazione del programma e incontro con alcuni autor ospiti del DMF. A seguire aperitivo nella Sala Riunioni del Centro Culturale in viale Betelli 21 – Dalmine (Bg)

•Domenica 18 settembre

- ore 16.00, Teatro Civico in via J.F. Kennedy, 3 – Dalmine (Bg)

Trentaseiesimo “Città di Dalmine” Concorso Fotografico Nazionale

Esposizione delle opere premiate e selezionate, proiezione opere ammesse e premiazione delle opere vincitrici.

- ore 18.00, Parco “Sandro Pertini”, viale Locatelli 10 – Dalmine (Bg)

Presentazione delle mostre collettive: “Spazio senza tempo” del Circolo Fotografico Dalmine e “Tracce dell’uomo” del Circolo Fotografico Marianese

•Lunedì 19 settembre

- ore 21.00, Teatro Civico in via J.F. Kennedy, 3 – Dalmine (Bg)

Via Aemilia SS9 – incontro con Pietro Baroni e Davide Bernardi. A cura di LEICA STORE Milano

•Giovedì 22 settembre

- ore 21.00, Teatro Civico in via J.F. Kennedy, 3 – Dalmine (Bg)

Viaggio al termine della luce – incontro con Roberto Mutti

•Sabato 24 settembre

- ore 16.00, Viale Betelli,21– Dalmine (Bg)

Visita guidata alle mostre del Festival. Con partenza dalla sala Riunioni del Centro Culturale

- ore 21.00, Teatro Civico in via J.F. Kennedy, 3 – Dalmine (Bg)

Immagini e parole. Conversando con Uliano Lucas

•Domenica 25 settembre

- dalle ore 10.00, Piazza Caduti 6 luglio 1944 – Dalmine (Bg).

In caso di maltempo allo Spazio Greppi in Piazza Caduti 6 luglio 1944

Concorso Lettura Portfolio 2022 – Presentazione dei lavori

- ore 17.30, Piazza Caduti 6 luglio 1944 – Dalmine (Bg).

In caso di maltempo allo Spazio Greppi in Piazza Caduti 6 luglio 1944

Cerimonia di premiazione dei vincitori del Concorso Lettura Portfolio 2022