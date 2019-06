A Stezzano il casting per il «Collegio 4»

Si cercano i nuovi protagonisti del reality Le selezioni domenica 9 giugno a partire dalle 10 al centro commerciale «Le Due Torri» di Stezzano.

Vuoi partecipare al reality show “Il Collegio”? Sei pronto per un salto nel tempo? Sapresti vivere rispettando la rigida disciplina che regola la vita del collegio più famoso d’Italia? Allora non perderti le selezioni bergamasche della trasmissione di Rai 1! Domenica 9 giugno, a partire dalle 10, al centro commerciale «Le Due Torri» si svolgeranno i provini per reclutare giovani studenti da inserire nel cast de «Il Collegio 4».

Il personale di Magnolia, durante ogni evento, esaminerà fino a 250 candidati, i primi che riusciranno a iscriversi. Le modalità di iscrizione sono semplici: basta andare al centro commerciale e cercare le affissioni delle selezioni ufficiali de il Collegio che si trovano nella piazza principale, saranno presenti dei QR-Code che dovranno essere inquadrati tramite una qualsiasi app di lettura di QR-CODE scaricabile dallo store del vostro smartphone. I primi 250 candidati iscritti riceveranno conferma via mail con la scheda del candidato compilata, il numero di iscrizione e la liberatoria che dovrà essere compilata e firmata da entrambi i genitori o da chi detiene la patria potestà. Via mail saranno fornite anche le informazioni sull’orario di convocazione.

Se non rientrerete tra i primi 250 iscritti non preoccupatevi: potrete comunque candidarvi direttamente il 9 giugno, giorno dell’evento. Sarete indirizzati ad una pagina di risposta dalla quale potrete scaricare la scheda e la liberatoria da compilare e da firmare (firma da parte di entrambi i genitori o da chi detiene la patria potestà) e che potrete consegnare presso il desk della raccolta candidature, dove al candidato sarà scattata una foto che verrà aggiunta alla propria scheda. I profili ritenuti interessanti da parte della redazione del programma potranno essere convocati per un casting più approfondito.

