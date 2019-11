A Treviglio Vespa, Campari, Alfa Romeo

L’ingegno in 50 icone in mostra alla Same Mercoledì 6 novembre l’inaugurazione al Museo Same: è organizzata da Museimpresa e resterà aperta da venerdì 8 novembre al 20 dicembre.

Ci saranno la Vespa, la bottiglia del Campari, il Trattorino universale della Same, lo pneumatico Cinturato Pirelli, la Giulietta Spider dell’Alfa Romeo. E poi le sedie Kartell, la pasta Barilla, il modellino dell’elettrotreno Etr 300 «Settebello», la macchina per scrivere Olivetti Valentine. Insomma, gli oggetti che hanno fatto la storia del genio italiano nell’impresa del nostro Paese: saranno esposti da questo venerdì e fino al 20 dicembre nel Museo storico della Same di Treviglio, dove oggi verrà inaugurata la mostra «50+! Il grande gioco dell’industria». Sottotitolo: «Cinquanta oggetti che hanno fatto la storia dell’impresa italiana».

Un viaggio nello spazio e nel tempo alla riscoperta di quegli oggetti che sono dunque diventati delle icone, simboli della Penisola anche all’estero, ma con i quali la nostra industria ha fatto la storia, non solo dell’industria stessa, ma anche dell’intera Italia. La mostra è organizzata da «Museimpresa» di Milano e curata da Francesca Molteni: accanto agli oggetti – o ai loro modellini, come nel caso dello storico treno «Settebello» – ci saranno dei pannelli esplicativi. «In questo modo sarà possibile – spiega Primo Ferrari, del Museo Same – ripercorrere la storia dell’industria italiana attraverso gli oggetti simbolo della creatività, delle competenze e dell’ingegno italiano. Prodotti del Made in Italy impressi nel nostro immaginario e che hanno cambiato costume, economia e stile di vita della società italiana».

L’evento, promosso da Confindustria, è organizzato in occasione della «XVIII Settimana della cultura d’impresa». La mostra ha già fatto il giro delle più importanti aziende italiane e delle sedi di enti e istituzioni italiane e straniere. Sarà aperta dal lunedì al venerdì, su prenotazione (0363.421695), dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 17,30. Aperture straordinarie libere nelle domeniche 10 e 17 novembre, con laboratori didattici a cura del Museo Explorazione di Treviglio, intervallati dalla proiezione di «NewMuseum(s)», un docufilm di Francesca Molteni che racconta gli archivi e musei d’impresa italiani. Visitabile, infine, anche l’Archivio storico Same.



