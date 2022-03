Al Capitol il documentario «Earth Is Blue as an Orange» per aiutare l’Ucraina

Cinema. Solo lunedì 14 marzo (alle 17.30 e alle 21.15), al Cinema Capitol di Bergamo, la proiezione del pluripremiato documentario girato nel Donbass, che le Ambasciate di Ucraina e Lituania, insieme a Cineteca Milano e a numerose sale in tutta Italia, hanno programmato in segno di sostegno all’Ucraina.

La vita quotidiana di una famiglia, appassionata di cinema e affamata di vita nonostante le bombe, è al centro del film della regista e scrittrice ucraina Iryna Tsilyk, «The Earth Is Blue as an Orange».

«The earth is blue as an orange» in programmazione al Cinema Capitol

La vita di una madre single

La storia è quella di Hanna, una madre single, e i suoi quattro figli, che vivono in prima linea nella zona di guerra del Donbass, in Ucraina. Mentre il mondo esterno è fatto di bombardamenti e caos, la famiglia riesce a mantenere la propria casa come un rifugio sicuro, pieno di vita e di luce.

Nonostante tutte queste orribili circostanze, la famiglia è davvero allegra. Tutti i bambini suonano diversi strumenti musicali e girano film amatoriali su sé stessi. Mamma Hanna ha imparato da sola a montare i film e aiuta i suoi figli a realizzare i loro video

Il pluripremiato documentario, che dura 1 ora e 15 minuti, è promosso dalle Ambasciate di Ucraina e Lituania, insieme a Cineteca Milano, Istituto della Cultura Lituana e Z-Power-Young People Back to the Movies, in segno di sostegno all’Ucraina. A Bergamo è in visione al Capitol solo lunedì 14 marzo alle ore 17,30 e 21,15.

Il ricavato devoluto all’Ucraina

Con questa iniziativa - spiegano dalla Cineteca - le sale che parteciperanno intendono manifestare la piena solidarietà agli ucraini destinando l’incasso delle serate in beneficenza e invitando ad aiutare con una donazione le vittime del Paese colpito dall’aggressione brutale.