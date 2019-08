All’Edonè la sagra dei casoncelli

Domenica 25 si tifa Atalanta con Corner È ormai una tradizione cittadina: ad agosto lo Spazio Giovani Edonè con il suo parco si trasforma in una vera e propria sagra orobica all’insegna di casoncelli, scarpinocc, primi bergamaschi, formaggi, polenta, carni e selvaggina. Ma non ci si dimentica di tifare Atalanta.

Undici giorni di cibo ed eventi per tutti i gusti: i classici giochi di intrattenimento (la ruota della fortuna, il ritorno della popolarissima «indovina il peso della formaggella»), il cinema all’aperto, i concerti e le serate danzanti. L’ingresso è sempre gratuit, con un’area bimbi e un calendario di appuntamenti musicali.

Ecco tutti gli appuntamenti

Venerdì 16

Dalle 21:30 dj set

TOILET: FAGOSTOSO!

colonna sonora by LoZelmoe Erik Deep (rock, pop, dance, revival)



Sabato 17

Dalle 21:30 live

BEPI AND THE PRISMAS (country-rock set)

Domenica 18

Dalle 21:00 cinema

CINEMA SOTTO LE STELLE – I FRATELLI COEN

NON E’ UN PAESE PER VECCHI

Mercoledì 21

Dalle 21:00 cinema

CINEMA SOTTO LE STELLE – I FRATELLI COEN

IL GRINTA

Giovedì 22

Dalle 21:00 reading musicale

ANIMODIRISO (duo acustico)

Venerdì 23

Dalle 21:00 live

GIORGIO CANALI & ROSSOFUOCO (Alt- Rock)

Sabato 24

Dalle 21:30 live

AGHI DI PINO (vera musica genuina bergamasca)



Domenica 25

Dalle 21:00 karaoke live

CANTA INDIE CANTA MALE

Corner Night: Spal vs Atalanta B.C. su Maxischermo.

