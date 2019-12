«Astro del ciel» sotto la redazione

Regalo di Natale della fanfara dei Bersaglieri - Video A sorpresa i musicisti della fanfara dei Bersaglieri di Bergamo si sono fermati sotto la nostra redazione in via Papa Giovanni e hanno eseguito un breve concerto natalizio.

Hanno sostituito, ma solo per un giorno, il tradizionale e distintivo cappello piumato con il berretto di Babbo Natale e hanno allietato il sabato pomeriggio ai passanti del centro cittadino. Si tratta di una ventina di musicisti della fanfara dei Bersaglieri di Bergamo, diretta da Virginio del Prato e composta in totale da 42 elementi, che ha suonato a sorpresa qualche brano natalizio anche all’entrata di Palazzo Rezzara sede storica de L’Eco di Bergamo. Una gradita sorpresa e un bel dono natalizio per la redazione che stava lavorando al giornale che andrà in edicola domenica 22 dicembre. Le note della fanfara hanno attratto anche i passanti, tra loro tanti bambini entusiasti, che si sono fermati per ascoltare e applaudire i musicisti.

Guarda il video dell’esecuzione di «Astro del ciel».

