Beatrice, da Gorlago a Venezia per la fascia: è in finale per Miss Italia La ventenne di Gorlago tra le 20 ragazze che si contendono la corona il 19 dicembre: «La psicologia la mia passione»

Studia all’università con il sogno di aprire uno studio di psicologa clinica. Ha vent’anni, vive a Gorlago, e questa mattina partirà per Mestre dove prenderà parte alle finali nazionali di Miss Italia.

Lei è Beatrice Farina, unica bergamasca in gara tra le 20 finaliste del concorso di bellezza che il 19 dicembre si contenderanno il titolo e la corona di reginetta d’Italia. Beatrice è arrivata all’atto finale di miss Italia dopo aver passato le prefinali nazionali il 28 e 29 novembre a Roma insieme ad altre 175 ragazze provenienti da tutta Italia. Si era qualificata per le prefinali vincendo il titolo regionale di Bella dei Laghi lo scorso mese di settembre.

«Ho partecipato la prima volta a Miss Italia all’età di 17 anni - racconta Beatrice - Mi sono iscritta al concorso spinta da mia mamma vincendo alla prima esibizione il titolo di miss Mascotte. L’anno dopo mi sono dovuta ritirare perché mi trovavo all’estero e ho ripreso il concorso solo nel 2020, classificandomi tra le cinque finaliste “social”».

Da allora fino ad oggi la bella ventenne di Gorlago ne ha fatta di strada: «Sono in finale e non me l’aspettavo, adesso mi auguro di vivere grandi emozioni e soprattutto di divertirmi. Il mio sogno resta però quello di laurearmi e di fare la psicologa, una passione che ho dall’età di 12 anni, da quando cioè ho avuto alcuni incontri con una psicologa scoprendo così grande il valore dell’ascolto e dell’aiuto».

Da oggi inizia dunque una lunga settimana tra prove e sfilate assieme alle altre 19 finaliste: «Sono contenta di conoscere nuove ragazze e avere nuove amiche con le quali condividere questa esperienza».

