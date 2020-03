«Bergamo, bella come casa mia»

In Fb il live di Riccardo Zanotti - Ascoltalo Il nuovo inno di Bergamo? Ce lo canta Riccardo Zanotti, voce dei Pinguini Tattici Nucleari che ci regala un live in Fb.

Una canzone che fa innamorare i bergamaschi e che in questo momento unisce il territorio e ci racconta la nostra terra. Un live di Riccardo Zanotti che emozionae un ritornello che ci piace molto: «Ricorda che sei bella come casa mia» canta la voce dei Pinguini Tattici Nucleari che saluta i suoi follower e dice: Questa canzone è dedicata a Bergamo, la mia città».

Ecco il testo



Forse non te l’ho mai detto ma tu

Per me sei come Bergamo

So che potrebbe farti ridere ma

Migliori complimenti non ne ho

Sei un treno che ritorna a casa quatto, quatto

Per non svegliare la zona industriale mentre dorme

Sei cinque padri di famiglia, cinque spacciatori

Che la domenica mattina taglian l’erba quando il sole sorge

La verità-ah-ah, è che

Io vorrei

Percorrerti di notte come fossi un’autostrada

Ma posso solo toccarti

E cazzo, non mi basta, non mi basterà mai

Ma io vorrei

Che se ti senti persa dentro alla malinconia

I giorni grigi e cieli neri tu

Ricordi che sei bella come casa mia

Ricorda che sei bella come casa mia, ah ha

Forse non te l’ho mai detto ma tu

Per me sei come Bergamo, na na na na na na

Il peso di un accento troppo spiccato

Che non ti toglierà di certo l’università fatta a Milano

Come una vecchia foto di mia nonna

Di quando accompagnò mio nonno a fare il militare

Tu sei speranza dentro agli occhi di chi resta

E capisce che ogni tanto nella vita devi solo aspettare

Io vorrei

Percorrerti di notte come fossi un’autostrada

Ma posso solo toccarti

E cazzo, non mi basta, non mi basterà mai

Ma io vorrei

Che se ti senti persa dentro alla malinconia

I giorni grigi e cieli neri tu

Ricordi che sei bella come casa mia

Ricorda che sei bella come casa mia

Sei bella come casa mia

Sei bella come casa mia, uoh oh uoh oh

Sei bella come casa mia

Sei bella come casa mia

Io vorrei

Vedere i tuoi pensieri dietro a quella frangetta

Ti porto in centro e forse capirai

Che cosa intendo quando ti dico che sei bella come casa mia

© RIPRODUZIONE RISERVATA