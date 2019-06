I ritratti di Isotta Brembati e del consorte Gian Gerolamo Grumelli, meglio noto come «Il Cavaliere in rosa»

Bergamo, bentornato «Cavaliere in rosa»

Palazzo Moroni apre le porte al pubblico Sabato 15 e domenica 16 giugno due giornate di tour guidati, giardini aperti ed eventi speciali in occasione del ritorno in città dei due capolavori di Giovan Battista Moroni, i ritratti di Isotta Brembati e del consorte Gian Gerolamo Irumelli («Il Cavaliere in rosa») dalla mostra della «Frick Collection» di New York.

In occasione del ritorno in Italia dei due capolavori di Giovan Battista Moroni, i ritratti di Isotta Brembati e del consorte Gian Gerolamo Grumelli, meglio noto come «Il Cavaliere in rosa», dalla mostra che la «Frick Collection» di New York ha dedicato al pittore bergamasco, Palazzo Moroni apre le sue porte al pubblico: sabato 15 e domenica 16 giugno due giornate di tour guidati, giardini aperti ed eventi speciali.

«Il Cavaliere in rosa» di Moroni

BE SOCIAL #WelcomeBackMoroni – I visitatori potranno inoltre partecipare al Contest, postando sui canali social foto del Palazzo e dei giardini compreso selfie con i ritratti, utilizzando il tag #WelcomeBackMoroni. Gli autori della miglior immagine fotografica e del miglior selfie riceveranno in omaggio rispettivamente una cena per due persone al ristorante «Byron» di Bergamo e la partecipazione gratuita per due persone alle prossime iniziative, a scelta, di Palazzo Moroni. Tutta l'iniziativa ha il patrocinio del Comune di Albino, Social media partner.

