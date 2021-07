Bergamo, «Busker Nights» a piazzale degli Alpini sabato e domenica Tanti spettacoli di artisti di strada in piazza per Bergamo1000.

Entra nel vivo la programmazione di Bergamo1000, il progetto triennale pensato da Rete Doc, con l’obiettivo primario di educare alla cultura in vista di Bergamo Brescia Capitali della Cultura 2023. Dopo l’inaugurazione della scorsa settimana è tempo di magia con l’arte degli artisti di strada a fare da protagonisti della riscoperta del significato di «polis» di una delle piazze centrali di Bergamo, come piazzale degli Alpini, letteralmente riscoperta dai cittadini.

Una scelta, quella della «Busker Nights» fatta appositamente per portare il pubblico a guardarsi intorno, alzare lo sguardo per cercare un acrobata che volteggia tra gli allestimenti e scoprire così tutto ciò che è, ad oggi, Bergamo1000. Tre spettacoli a sera, con la possibilità di rivederli, così da potersi godere la serata senza il timore di essersi persi la performance.

Un antipasto prima della ricca rassegna di eventi che si andranno ad aggiungere, dal 9 luglio al 21 agosto, al palinsesto della #SummerRevolution di Spazio Polaresco e Latteria Molloy: concerti, spettacoli di danza, stand up comedy, cinema ma anche workshop, dibattiti e laboratori, per famiglie e per i più piccoli. (Tutto il programma e le prenotazioni disponibili su https://www.summer-revolution.it ).

Ecco il programma della «Busker Nights» di sabato 3 e domenica 4 luglio

Sabato 3 luglio dalle 19 e 21.10 Bubble on circus

«Il sognatore di bolle»:

Icaro è un romantico sognatore che attraverso la magica semplicità delle bolle di sapone saprà trasportare grandi e piccini nel suo coloratissimo mondo. Con la sua destrezza realizzerà bolle giganti, bolle di fumo, bolle infuocate, e più di 1000 bolle per farvi godere in allegria questo sorprendente spettacolo comico. Una bellezza effimera che rimarrà impressa a lungo nei vostri ricordi.

Garda il video qui

Ore 19.40 e 21.50 Rafael Sorryso Giocoliere equilibrista

Uno spettacolo comico e divertente dove l’attore in questione, Rafael Sorryso, ha uno sguardo a 360 gradi, che improvvisa ed interagisce con gli spettatori sia teatralmente che musicalmente, praticamente durante tutta la sua esibizione. Con la durata di 40 minuti, adatto ad un pubblico che va dai 0 ai 99 anni, sfida la gravità dall’inizio della sua performance fino alla fine. Alcune volte facendo pericolose evoluzioni, capovolto, su un braccio solo, altre volte con i suoi vari attrezzi di giocoleria presi a sorpresa del fondo del suo baule. Concludendo la sua esibizione salendo sopra il suo pentaciclo (monociclo di 5 ruote), sfidando ancora la gravità con un gran finale altissimo, focoso e mozzafiato.

Guarda qui il video dello spettacolo

Ore 20.25 e 22.40 Mariam Saallam Roue Cyr HabitatO

Circo, danza, musica e clown si incontrano per dar luogo ad un momento di bizzarra follia. Tra quotidiano e surreale e tra virtuosismo e goffezza, racconterà la storia di una ragazza alle prese coi ritmi quotidiani e la frettolosità dell’era moderna. La sua apparente precisione maniacale la porterà a fare più cose contemporaneamente nel migliore dei modi ma… purtroppo non tutto andrà come sperava...

Domenica 4 luglio dalle 19.00 e 21.10 Anna Tempesta «Spettacolo di bolle di sapone»

Lo show “Guarda come bolla” coinvolgerà il pubblico direttamente nella realizzazione delle imprese dell’artista che farà bolle con oggetti insospettabili. Non mancherà il gran finale con la tempesta di bolle e bolle giganti. Lo spettacolo è adatto ad un pubblico di tutte le età.

Alle 19.50 e 22 Olivia Ferraris «Circo teatro acrobatico aereo»

Un luogo, un evento e risultati imprevedibili! Un clown intrappolato in una donna, in una spirale del destino. Questa è una storia che nasce sopra le nuvole. Un viaggio inevitabile: prima o poi tocca a tutti. Il punto è quando? Un miscuglio di follia, scherzosa severità, comicità, coraggio, porteranno a vivere una sottile sensazione incontenibile di gioia, fiducia e perdizione. Perché aspettare il Paradiso per iniziare a giocare? Tu come parleresti a Dio? Il clown intraprende un linguaggio universale, si lascia liberamente travolgere dagli eventi. I gesti, il corpo, il circo: saranno l’acrobatica, la giocoleria, la corda e il cerchio aereo a coinvolgere il pubblico in un viaggio senza tempo tra teatro e circo.

Guarda il video qui

Alle 20.30 e 22.45 Rulas Quetzal «Ritmi tribali e fuoco»

Un messicano “azteca” unisce fuoco e percussioni, con stile unico che porta indietro nel tempo. La strada si trasforma, e diventa una giungla. con suoni naturali e rituali. Il fuoco, da sempre paura ancestrale, viene affrontato ed esaltato dalla abilità dell’artista e il ritmo dei suoi tamburi dal vivo in Loop station, ci avvolge e ci trasporta in un viaggio immaginario nella sua terra lontana. Non è uno spettacolo sul fuoco, è un rito che ha come attore principale il fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA