Bergamo Jazz, forfait di Kurt Elling: suonerà la Lydian Sound Orchestra Cambia il programma per il concerto di venerdì 17 settembre al Teatro Donizetti di Bergamo. L’artista americano ha dato forfait a causa del Covid.

La Fondazione Teatro Donizetti e la Direzione Artistica di Bergamo Jazz Festival hanno comunicato che nella serata di venerdì 17 settembre al Teatro Donizetti la Lydian Sound Orchestra, con ospiti David Murray e Hamid Drake, sostituirà Kurt Elling.

L’artista americano si è detto profondamente dispiaciuto di non poter partecipare: «Le attuali preoccupazioni e incertezze dovute al persistere della pandemia di Covid 19 negli Stati Uniti mi impediscono di intraprendere il viaggio verso l’Europa - ha detto Elling tramite il suo management Music World International di Boston-. Visto il recente forte aumento della «variante delta» e le molteplici modifiche dell’ultimo minuto ai protocolli di viaggio internazionali, sono rattristato di dover chiedere di riprogrammare il nostro concerto. Al momento non ci sentiamo sicuri nel viaggiare tra diversi paesi. Sono molto dispiaciuto per le conseguenze che questa sofferta decisione potrà causare ma chiedo la comprensione dei promoter e del pubblico che spero possano capirla».

Hamid Drake

(Foto by Roberto Cifarelli)

Lo staff di Bergamo Jazz ha tempestivamente provveduto a individuare un’adeguata soluzione sostitutiva nella Lydian Sound Orchestra allargata per l’occasione a due prestigiosi solisti statunitensi quali il sassofonista David Murray e il batterista Hamid Drake, già apprezzati in precedenti edizioni del Festival.



La Fondazione Teatro Donizetti ha informato, inoltre, che i biglietti rimangono validi per il nuovo concerto e chi fosse in possesso di un abbonamento, come da regolamento della Fondazione Teatro Donizetti, potrà utilizzarlo per il nuovo concerto e non avrà diritto al rimborso.

David Murray

(Foto by Gianfranco Rota)

Chi invece avesse acquistato un biglietto per il solo concerto di Kurt Elling (sia presso la biglietteria della Fondazione sia online sul sito di VivaTicket), nel caso non fosse interessato al concerto in sostituzione, potrà chiederne il rimborso rivolgendosi alla biglietteria della Fondazione Teatro Donizetti allo sportello – Piazza Cavour, 14 Bergamo. Tel. 035.4160 601/602/603. E-mail [email protected]

Il rimborso dovrà essere richiesto entro e non oltre venerdì 17 settembre 2021 alle ore 17.00.

Le commissioni online aggiuntive al costo del biglietto non sono rimborsabili.

La Lydian Sound Orchestra, formata nel 1989 dal compositore-arrangiatore Riccardo Brazzale - musicista, ma anche studioso, insegnante e Direttore Artistico del festival Vicenza Jazz - è senza dubbio la più apprezzata formazione orchestrale italiana degli ultimi decenni. Nel quadro della propria attività, la Lydian ha sviluppato numerosi progetti originali e stretto importanti collaborazioni con artisti del calibro di Paul Motian, Enrico Rava, David Murray, Terrell Stafford, Charles McPherson, Don Moye e Jeremy Pelt.

David Murray è uno dei più autorevoli sassofonisti del jazz dell’ultimo mezzo secolo. Durante la sua carriera ha diretto innumerevoli gruppi e progetti. È stato uno dei membri fondatori dello storico World Saxophone Quartet con il quale ha ottenuto importanti riconoscimenti e un Grammy Award per il tributo a John Coltrane (1989). La sua vasta discografia comprende oltre 150 album.

Hamid Drake è uno dei batteristi più versatili e richiesti del jazz contemporaneo, nonché una delle figure di spicco della scena musicale di Chicago. Ha suonato con Don Cherry, William Parker, Ken Vandermark, Peter Brotzmann, Bill Laswell e moltissimi altri.

Tutte le informazioni qui

© RIPRODUZIONE RISERVATA