Bergamo, sabato sera con i busker

Il centro all’insegna degli artisti di strada Chiudono piazza Pontida, un tratto di via Broseta, via Sant’Alessandro, via XX Settembre, via Sant’Orsola: arriva la «movida» degli artisti di strada.

Clown, giocolieri, trampolieri, maghi, musicisti, prestigiatori, ballerini: tutto il mondo dei busker, degli artisti di strada si darà appuntamento sabato in piazza Pontida e dintorni a Bergamo per la prima edizione della Busker Night, una sorta di edizione «numero zero», come l’ha definita il suo curatore, Roberto Gualdi, che se funzionerà potrebbe diventare un appuntamento fisso, magari allungato a tutto un finesettimana.

Una manifestazione che coinvolgerà anche gli esercizi commerciali che insistono sulle piazze e le vie coinvolte (piazza Pontida, un tratto di via Broseta, via Sant’Alessandro, via XX Settembre, via Sant’Orsola), che saranno chiuse al traffico veicolare e dove, in Largo Rezzara, verrà allestito un dj set con aperitivi e musica dalle ore 18 («sarà una festa nella festa», promettono gli organizzatori), in una zona della città che da qualche anno è diventata uno dei centri più vivi e vitali della «movida».

Quattordici saranno le postazioni dove si esibiranno altrettanti gruppi per un totale di una trentina di artisti che, nella migliore tradizione dei busker, si esibiranno «a cappello», cioè gli spettatori potranno donare un’offerta alla fine di ogni numero; gli spettacoli si succederanno ogni mezz’ora per dare modo al pubblico di ruotare seguendoli tutti e la serata culminerà alle ore 23,15 in Piazza Pontida con lo spettacolo clou «Angeli e Demoni» della compagnia bergamasca Acrovertical, specializzata in acrobazia aerea e arti circensi. Uno spettacolo, come ha spiegato il leader del gruppo Stefano Casiraghi, che non si basa solo sulla spettacolarità, la giocoleria, la teatralità o l’acrobazia ma che cerca di unire tutto questo attraverso il filo rosso di una storia da raccontare, tenendo sempre presente che lo scopo primario è quello di divertire il pubblico ma anche di cercare il suo coinvolgimento.

Nelle piazze e nelle vie del centro si esibiranno i gruppi: Avl – Spazio Allievi, Aerial Silk, Brassatodrum, Alexo, Firytales, Magic Bunny, Rakesh Lord of the Moon, Il Soffio Magico, Dodo, Skorpionfire, Mister Gabriel, Orobian Pipe Band, Cesco, Acrovertical, Acrovertical trampolieri itineranti. Organizzata da Proloco Bergamo, la Busker Night è sostenuta dal contributo della Regione Lombardia, dal patrocinio e contributo della Camera di Commercio di Bergamo, il sostegno della Fondazione Credito bergamasco e il patrocinio di Provincia e Comune di Bergamo.

Novità della serata sarà la prima bergamasca del nuovo spettacolo del gruppo Brassatodrum, intitolato «Mastiunò Bronson e i cugini d’Italia», dove la band bergamasca di fiati mette in scena la storia di Mastinò Bronson, sassofonista transalpino noto nell’ambiente con il nome di «Napoleone del jazz»: il divertimento è assicurato.

