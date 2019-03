Bergamo, slitta il concerto della Bertè

Sarà sul palco del Creberg il 21 maggio L’esibizione è stata posticipata a causa di un impegno della cantante sulle reti Mediaset. I biglietti restano validi anche per la nuova data.

È stato posticipato il concerto di Loredana Bertè in programma al Creberg Teatro di Bergamo venerdì 17 maggio 2109. La nuova data dell’esibizione dalla popolare cantante è fissata per martedì 21 maggio, sempre con inizio alle 21.

Lo hanno reso noto gli organizzatori in un comunicato: «A causa della partecipazione al serale di “Amici” su Canale 5 come giudice, il concerto di Loredana Bertè previsto in data 17 maggio 2019, sarà posticipato al giorno 21 maggio 2019 alle 21».

Gli organizzatori precisano anche che i biglietti saranno validi per la nuova data. L’eventuale richiesta di rimborso dei biglietti potrà essere fatta entro e non oltre domenica 19 maggio 2019 alle 13 presso il punto vendita ove si è effettuato l’acquisto.

