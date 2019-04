Bergamo sotterranea e dall’alto

Riaprono tutti i monumenti - Le info Dai primi di aprile a ottobre riaprono al pubblico la Bergamo sotterranea e quella dall’alto. Sarà possibile effettuare un piacevole e suggestivo itinerario che consente di conoscere alcuni gioielli della Bergamo sotterranea, quali le Cannoniere di san Giovanni e di san Michele, poste lungo il tracciato delle Mura veneziane e utilizzate in passato come alloggiamento per l’artiglieria e le munizioni.

Inoltre, si potrà visitare la fontana del Lantro (attualmente chiusa per manutenzione straordinaria), utilizzata per usi domestici e civili prima del nuovo acquedotto. Si trova in via Boccola, accanto alla chiesa di san Lorenzo. Da lì si può facilmente raggiungere la Cannoniera di San Michele, situata sulla destra all’inizio di viale delle Mura, dopo Porta sant’Agostino. Percorrendo tutto il viale si raggiunge la Cannoniera di San Giovanni, posta sotto l’omonimo baluardo.

A poca distanza sarà possibile ammirare Bergamo dall’alto da un punto di vista decisamente straordinario: ogni lunedì, a partire dall’8 aprile fino al 14 ottobre 2019, riapre la terrazza della Torre del Gombito, occasione unica di godere di una panoramica esclusiva a 360° del centro storico e del territorio circostante.

Situata all’incrocio tra le vie S. Lorenzo - Mario Lupo e via Gombito e costruita in blocchi di pietra, la torre sovrasta la città e con la sua mole – 52 metri d’altezza - costituisce un riferimento di spicco nel panorama di Bergamo alta. È necessario percorrere tutti i 263 scalini per raggiungere la sommità della Torre.

BERGAMO SOTTERRANEA

APERTURA AL PUBBLICO DAL 6 APRILE AL 14 OTTOBRE 2019

TUTTE LE VISITE SONO GRATUITE E NON RICHIEDONO PRENOTAZIONE

CANNONIERA DI SAN GIOVANNI

DA SABATO 6 APRILE A LUNEDÌ 14 OTTOBRE

CANNONIERA DI SAN MICHELE

DA DOMENICA 7 APRILE A DOMENICA 13 OTTOBRE

Esclusivamente domenica e festivi

Da giugno ad agosto anche venerdì e sabato

10.00-12.00 e 14.00-19.00

21.00 -23.00

Numero massimo di persone per visita: 15 Durata: 30 minuti

È obbligatorio indossare calzature con suola in gomma anti-scivolo

È consentito l’ingresso ai bambini purché accompagnati da adulti

Non è consentito l’ingresso con animali

È vietato danneggiare e/o asportare le concrezioni (stallatiti e stalagmiti)

È vietato toccare e/o appoggiarsi alle pareti

È vietato scattare fotografie con flash



FONTANA DEL LANTRO

DA SABATO 6 APRILE A LUNEDÌ 14 OTTOBRE

Lunedì 9.00-13.00

Sabato, domenica e festivi 10.00-12.00 e 14.00-19.00

Numero massimo di persone per visita: 15 – durata 30 minuti

È obbligatorio indossare calzature con suola in gomma anti-scivolo.

È consentito l’ingresso ai bambini purché accompagnati da adulti

Non è consentito l’ingresso con animali.



BERGAMO DALL’ALTO – TORRE DI GOMBITO

APERTURA AL PUBBLICO OGNI LUNEDÌ DALL’8 APRILE A LUNEDÌ 14 OTTOBRE 2019

Turni mattino 10.00 – 10.45 – 11.30 | Turni pomeriggio 14.30 – 15.15 – 16.00

È RICHIESTA PRENOTAZIONE

La salita alla sommità della torre è gratuita e possibile in gruppi di massimo 10 persone; è soggetta all’osservanza di precise prescrizioni e deve essere obbligatoriamente prenotata, personalmente o telefonicamente, presso l’Infopoint che ha sede all’interno della torre stessa (tel.035.242226; lunedì-domenica 9.00-17.30). Non è presente ascensore all’interno della Torre.

Per informazioni, contattare: 035.242226 turismo@comune.bg.it; 035.210204 turismo1@comune.bg.it.

