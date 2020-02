Bimbi, salvate il mondo dalla plastica!

«Pet», nuovo spettacolo del Teatro Prova Domenica 16 febbraio alle 16.30 esordio del nuovo spettacolo del Teatro Prova per i bambini sopra i tre anni. Attraverso una storia divertente cerca di avvicinare i più piccoli al tema dell’inquinamento del mare.

Questa è una storia di amicizia tra due ragazzi e una balena. Due fratelli scoprono che il mare e le sue creature corrono un grave pericolo. Un nemico li minaccia: devono salvarli dalla… plastica!

Con scene comiche e divertenti, lo spettacolo vuole avvicinare i più piccoli a un tema molto attuale come quello dell’inquinamento marino e della tutela dell’ambiente, sensibilizzando i bambini sui danni provocati dalla dispersione dei rifiuti di plastica nel mare (ma anche nei laghi, nei fiumi e negli oceani).

L’importanza del tema emerge da sola, e prova a raggiungere i piccoli spettatori puntando sull’empatia nei confronti sia della balena sia dei due fratelli. La balena rappresenta la natura, in pericolo a causa del comportamento degli esseri umani: distratti, consumisti, negligenti.

Anche i materiali (ri)utilizzati richiamano e ammiccano all’oggetto “incriminato”, lasciando intendere che gli oggetti in plastica possono e anzi devono avere una seconda, terza, quarta vita: teli di plastica trasparente raffigurano il personaggio della balena, gonfiandosi e colorandosi in modo diverso secondo la scena rappresentata e le emozioni che si intendono suscitare, creando un’atmosfera giocosa e a tratti magica.

Pet con Sofia Licini e Marco Trussardi, regia Stefano Mecca, luci Marco Raineri e Roberto Frutti, si ringraziano gli studenti del Liceo Artistico Statale “Giacomo e Pio Manzù” di Bergamo.

Pet, 16 febbraio alle 16.30 al Teatro San Giorgio, via San Giorgio 1/F Bergamo

Perchè parlare ai bambini dell’inquinamento causato dalla plastica

«Nel 2050 negli oceani ci sarà più plastica che pesci» avverte preoccupato il convegno mondiale di Davos del 2015.La plastica è il materiale più usato al mondo, più del legno, del cemento e della pietra. Le bottiglie di plastica, in particolare, sono altamente inquinanti dato che solo una piccola quantità (circa il 10%) viene effettivamente riciclata e il riciclo non è un processo ecologico, perchè richiede l’impiego di sostanze chimiche e quindi prevede la creazione di scarti potenzialmente dispersi nell’ambiente.

Pet è la sigla che identifica il polietilene tereftalato, un materiale plastico utilizzato per la conservazione del cibo e dell’acqua minerale.Molto dell’inquinamento da plastica deriva dal consumo, dall’uso irresponsabile di un materiale che è nato come rivoluzionario per poi diventare, quasi sempre, usa e getta. Ed è per questo che è importante rivolgersi ai bambini: per andare alla radice del problema. Il nocciolo della questione è infatti l’educazione all’uso responsabile della plastica. Serve agire sulle nuove generazioni, perché un bambino che capisce e assimila il problema (e le soluzioni) riesce a condizionare tutta la sua famiglia, i compagni di scuola e gli adulti che affiancano la sua crescita.

