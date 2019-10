Boom di abbonamenti a teatro

Aggiunte tre nuove date, biglietti in vendita Fondazione Donizetti, 360 nuovi abbonamenti in più per le stagioni di Prosa e Altri Percorsi. Aggiunte nuove date di tre spettacoli al teatro Sociale. Da giovedì 10 in vendita i biglietti per i singoli spettacoli.

Dopo una settimana dall’inizio della vendita è boom di abbonamenti per le Stagioni di Prosa e Altri Percorsi della Fondazione Teatro Donizetti: sono oltre 360 in più i nuovi abbonamenti sottoscritti rispetto alla passata stagione. Un dato particolarmente significativo che per poter venire incontro alle numerose richieste di biglietti per i singoli spettacoli al Teatro Sociale - già in tutto esaurito con i soli abbonamenti -, ha portato la stessa Fondazione a programmare tre rappresentazioni straordinarie per altrettanti titoli in cartellone al Teatro Sociale.

Le rappresentazioni aggiuntive sono le seguenti: mercoledì 4 dicembre (ore 21) per Finale di Partita, classico di Samuel Beckett interpretato da un grande protagonista del teatro italiano come Glauco Mauri;

mervoledì 11 marzo (ore 21) per Icaro

Daniele Finzi Pasca

sabato 4 aprile (ore 10) per Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte, produzione del Teatro dell’Elfo con la regia di Ferdinando Bruni e Elio De Capitani

I biglietti per queste e per tutte le altre rappresentazioni delle Stagioni di Prosa e di Altri Percorsi sono disponibili a partire da giovedì 10 ottobre presso la Biglietteria della Fondazione Teatro Donizetti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA