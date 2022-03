Brebemi, camion esce di strada e piomba nella scarpata: salvo l’autista - Foto

Un camion che trasportava latte è uscito di strada sulla Brebemi in prossimità dello svincolo autostradale di Treviglio nella corsia in direzione Brescia. Nessun danno per l’autista del mezzo che è riuscito a uscire da solo dal tir. Il grosso mezzo ha divelto il guard rail finendo nella scarpata che costeggia la strada. L’incidente, avvenuto intorno alle 11, ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco volontari di Treviglio che hanno messo in sicurezza l’area. Sul posto anche tre pattuglie della polizia stradale, un’automedica e un’ambulanza.