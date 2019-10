«Brune», formaggi e mele

La Valle Taleggio in vetrina Seconda edizione di «Emozioni in valle». Il 12 e 13 ottobre a Vedeseta mostra bovina, prodotti tipici e laboratori.

Riconoscere al piccolo territorio di Vedeseta e alle attività che su di esso si svolgono, la visibilità e il respiro che meritano. È questo l’obiettivo di «Emozioni in Valle: un territorio, una razza, i suoi prodotti», l’evento, giunto alla sua seconda edizione, ideato e promosso da Vedesetattiva, in collaborazione con il Comune di Vedeseta. Sabato 12 e domenica 13 ottobre. La manifestazione ha ottenuto anche il prezioso patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Comunità Montana di Valle Brembana, Comune di Val Brembilla e del Consorzio per la Tutela dello Strachitunt Dop.

«L’evento – spiega Claudio Arrigoni, presidente di Vedesetattiva – è volto a valorizzare i migliori prodotti e le attività agricole di Vedeseta e della Val Taleggio, tra cui il formaggio Strachitunt DOP (prodotto solo a Vedeseta), oltre ad altri prodotti tra i quali le mele, il taleggio, i salumi, e altro ancora. Coinvolgerà numerosi “attori” e sarà composto da diversi momenti e sarà particolarmente significativo in quanto, simbolicamente, apre una settimana importante per il formaggio e i suoi appassionati: infatti, proprio a Bergamo, avrà luogo la fiera internazionale B2Cheese e per la prima volta in Italia sarà ospitato il World Cheese Award; inoltre sarà ufficializzata la candidatura di Bergamo a Città Creativa Unesco, proprio grazie ai formaggi Principi delle Orobie - tra i quali i nostri Strachitunt Dop (Targa di eccellenza al concorso Infiniti Blu 2019) e lo Stracchino all’Antica delle Valli Orobiche (Presidio Slow Food - Formaggio dell’anno all’Italian Cheese Award 2018), e il tutto culminerà in Forme 2019».

Il programma è fitto e per tutti i gusti: laboratori per bambini, degustazioni enogastronomiche, cene con prodotti tipici e mostra di prodotti locali. «Il momento centrale dell’evento saranno la seconda mostra delle bovine di razza bruna allevate sul territorio di produzione dello Strachitunt Dop e le due degustazioni dei formaggi di Vedeseta, guidate dai maestri Onaf». La location dell’evento sarà nei pressi della Cooperativa S. Antonio a Vedeseta. «Vedeseta – conclude Arrigoni – è un piccolo paese di montagna, con pochi abitanti. Eppure è in grado di esprimere delle assolute eccellenze, riconosciute in importanti concorsi e contesti. Prodotti dei quali Vedeseta e Bergamo possono andare orgogliosi».

Per informazioni: info@vedesetattiva.eu oppure telefonare al 335.356.082.

Il programma:

Si comincia sabato 12 con i laboratori di pasticceria per i bambini, dove a partire dalle 16 i più piccoli potranno cimentarsi nella preparazione di dolci a base di mele.

Alle 18 in Baita Magrera, sede del Consorzio Strachitunt, ci sarà la prima degustazione guidata dei formaggi abbinati ai vini bergamaschi.

A seguire cena con prodotti locali, la presentazione degli allevatori e delle loro vacche e, alle 21, il concerto rock dei «The Convention».

Domenica 13 si aprirà la mostra-mercato dei prodotti locali: lo Strachitunt dop e il Taleggio dop a latte crudo di montagna, lo «Stracchino all’antica delle Valli Orobiche» e gli altri formaggi prodotti a Vedeseta, i salumi, le conserve, le marmellate e le mele, oggetto di una recente riscoperta. Momento clou della giornata sarà la mostra dei bovini di razza bruna: una giuria premierà i migliori capi, quindi i visitatori potranno assistere alla produzione del formaggio.

Alle 16, infine, merenda con le caldarroste e la seconda degustazione di formaggi in Baita Magrera. «Emozioni in Valle» è organizzata dall’associazione Vedesetattiva, che dal 2016 raggruppa gli operatori economici del territorio allo scopo di promuovere il paese, le attività e i prodotti tipici locali.

