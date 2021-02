Carnevale al Museo di Scienze naturali

Aperto anche lunedì 15 e martedì 16 Il Museo «Caffi» apre le porte ai bimbi e alle famiglie in occasione delle festività di Carnevale.

In occasione delle festività scolastiche previste per gli ultimi due giorni di Carnevale, il Museo Civico di Scienze Naturali «Enrico Caffi« apre straordinariamente al pubblico nelle giornate di lunedì 15 febbraio e martedì 16 febbraio dalle 10 alle 13, e dalle 14 alle 18.

«Lo spunto nasce dalla domanda di una cittadina che ci ha chiesto se rimanessimo aperti nei prossimi giorni in cui la scuola resta chiusa – racconta il direttore del Museo, Marco Valle –. Dopo una verifica di fattibilità con i collaboratori, abbiamo accolto molto volentieri la sollecitazione che speriamo possa essere apprezzata dalle famiglie con bambini e dai ragazzi della città. Negli scorsi anni, in occasione del Carnevale, il Museo ha sempre offerto al pubblico iniziative speciali che hanno riscosso molto interesse di pubblico. Quest’anno la lunga chiusura di tre mesi, e la scarsa propensione delle persone a svolgere attività in gruppo, non ci ha consentito di predisporle. Ci auguriamo che quest’apertura straordinaria possa comunque essere un’occasione per vivere il Museo che finalmente torna ad aprirsi ai suoi visitatori».

«Il Caffi è uno dei musei più visitati della città che già con la riapertura dopo il primo lockdown aveva raggiunto nel mese di giugno gli stessi accessi del giugno 2019 – dichiara l’assessore alla Cultura Nadia Ghisalberti –. Con l’iniziativa dell’apertura straordinaria di lunedì e martedì, ultimi giorni di Carnevale, il Museo con i suoi grandi spazi e le sue collezioni sorprendenti si conferma un luogo accogliente, a misura di famiglia, in sintonia con i ritmi di vita di tutti noi che potremo così cogliere un’occasione di svago in un luogo che suscita sempre meraviglia e sorpresa tra grandi e piccini».

Il Museo, che può accogliere fino a 150 persone contemporaneamente, è dotato di tutti i dispositivi di igienizzazione previsti dalla normativa anti Covid sia all’ingresso, sia durante il percorso dove sono previste le esperienze tattili. Per accedere non è necessaria la prenotazione. Nel mese di febbraio 2021, il Museo resta comunque aperto nei giorni di mercoledì e giovedì dalle 14 alle 18, il venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.

