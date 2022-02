Caso festeggia 10 anni di musica e inaugura il suo periodo «Blu» - Video Tic Tac. Il cantautore bergamasco ha pubblicato un 45 giri con Edonè Dischi di «Aranciata Amara», uno dei suoi primi successi e un nuovo singolo «Blu». Lo abbiamo intervistato.

« È la prima volta che suono indossando il giaccone », sorride divertito Andrea «Caso» Casali quando ci incontriamo per registrare l’intervista fuori dall’ Edonè in un primo pomeriggio di una fresca ma assolata domenica di febbraio. La luce è splendida, alcuni bimbi corrono nel prato che rivela già i primi, timidi segni di primavera. Il cielo è blu, come il titolo del nuovo singolo che ha pubblicato a fine 2021: « Mi piace che la canzone «Blu» abbia un’ambientazione cittadina e molto legata a Bergamo , cito anche una via, via Marzabotto che è la strada dove mi capita di parcheggiare l’auto quando torno a casa e c’è la partita o nelle sere di traffico. Mi piace che possa essere riconoscibile ogni tanto, qualche angolo della città , chiaramente dai bergamaschi, gli altri se lo possono immaginare come un angolo della loro ».

«La musica ha sempre avuto un ruolo fondamentale nella mia vita e lo continua ad avere anche se in modo diverso (con meno tempo, ma uguale entusiasmo) dopo essere diventato papà nel 2018 e aver smesso di lavorare nei locali per dedicarmi all’insegnamento. Sto trovando un nuovo equilibrio, ma continuo con forza a dedicarmi a musica e testi».

Ed è proprio la cura dei testi delle sue canzoni che lo ha reso un cantautore apprezzato anche al di fuori dei confini orobici. Le parole creano immagini mai banali: «... e mi sento pesce pescato e ributtato dentro/ rotto le cuffie e gli occhiali, la pinna caudale per andare sul fondo...». Le sensazioni descrivono stati d’animo universali: «Per tutte le volte che hai perso il controllo, che ti sei sentito trafitto dal tempo, un San Sebastiano alla fermata del tram...».

I pezzi solitamente accompagnati dalla chitarra acustica, dall’ultimo album del 2018 «In ogni buca» hanno ora anche un piglio «elettrico» che, soprattutto dal vivo, li rendono ancora più freschi e compiuti

