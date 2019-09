Casting di moda in via Tiraboschi

Folla di giovani in coda in centro Folla di giovani in via Tiraboschi per partecipare a un casting organizzato da Marie Clarie con Ovs.

Dopo il successo della passata edizione con oltre 2 milioni di contatti, più di 2mila aspiranti modelle partecipanti e 360 post dedicati su Instagram e Facebook, continua l’edizione 2019 di Future Visioni Model Search, il progetto del mensile Marie Claire dedicato alla ricerca di nuovi volti italiani da lanciare sul palcoscenico internazionale.

Sempre 12 i casting, ogni mese in un negozio Ovs di una città italiana diversa, per dare la possibilità alle partecipanti di essere selezionate per diventare protagoniste del servizio moda Future Visioni realizzato da stylist e fotografi professionisti pubblicato ogni mese su Marie Claire o diventare nuovi volti Ovs. Alla fine dell’edizione 2019, tra tutte le selezionate nei 12 casting, l’agenzia Women Management proporrà un contratto da modella professionista.

Quest’anno è cambiata anche la fascia d’età delle aspiranti modelle: dai 15 ai 25 anni, invece che dai 14 ai 25 anni come nella passata edizione. La tappa del 13 settembre è proprio a Bergamo in via Tiraboschi dove sono tantissimi i giovani in fila, con tanto di transenne per regolamentare la lunga coda.

Alla fine di ogni casting le foto di tutte le partecipanti saranno scaricabili dalla gallery presente sul sito ovs.it/castingmarieclaire. Le foto delle protagoniste del servizio moda saranno pubblicate su marieclaire.it.

