C’è una nuova sala in città: «Lo Schermo Bianco» è a Daste e apre il 19 agosto Bergamo, apre la nuova sala gestita da Lab 80 nell’ex centrale di Daste e Spalenga.

Dal 19 agosto «Lo Schermo Bianco» inizia la sua programmazione con il film «Volami via», un feel good movie tratto da una storia vera, che vi emozionerà per la tenerezza e la bellezza di un’amicizia tanto improbabile quanto intensa. Il film di Christophe Barratier con Victor Belmondo (il nipote di Jean-Paul) è in prima visione fino a domenica.

Lo Schermo Bianco si trova a Daste Bergamo, nell’ex centrale termoelettrica del quartiere di Celadina, un nuovo spazio di socialità e aggregazione.

È possibile raggiungerlo a piedi, in bicicletta (lungo la ciclabile urbana), in auto (il posto è dotato di parcheggi) o con i mezzi pubblici (Linea 7).

Ecco il programma delle prossime serate:

- Da giovedì 19 a domenica 22 alle 21 «Volami via» di Christophe Barratier.

Il giovane e disinvolto Thomas trascorre tutto il suo tempo a letto finché un giorno suo padre, il dottor Reinhard, stanco del suo comportamento, decide di tagliargli i fondi e lo costringe a occuparsi di alcuni suoi giovani pazienti. Tra questi c’è Marcus, un dodicenne affetto da una grave malattia. Marcus vive da solo con la madre alla periferia di Parigi e passa le sue giornate tra un centro di accoglienza medica e l’ospedale. L’incontro tra i due sconvolgerà per sempre le esistenze di entrambi. Un’emozionante storia di amicizia, tratta da una storia vera.

Modalità di accesso

I posti a sedere sono limitati rispetto alla capienza usuale, pertanto è sempre preferibile acquistare i biglietti online per avere la garanzia del posto.

A coloro che non hanno acquistato i biglietti in prevendita, verrà chiesto nominativo e contatto telefonico o mail che rimarrà archiviato per 14 giorni. I vostri contatti non verranno utilizzati per altri fini né ceduti a terzi.

Per una questione di sicurezza, al fine di mantenere la distanza di sicurezza tra gli spettatori, nella sala non è possibile acquistare più di 4 posti contigui.

L’accesso alla sala è consentito esclusivamente a soggetti muniti di Green Pass, il quale attesta che il soggetto abbia effettuato la vaccinazione anti Covid-19, sia negativo al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore oppure sia guarito da Covid-19 negli ultimi sei mesi.

«Volami via» di Christophe Barratier

La verifica del Green Pass sarà effettuata prima dell’ingresso in sala esibendo il QR code unitamente ad un documento di identità valido. Coloro che non fossero provvisti di entrambi i documenti, non saranno ammessi alla sala.

Prima dell’accesso potrà essere misurata la temperatura corporea; presso la cassa, durante le proiezioni e all’uscita, va mantenuta la distanza di sicurezza di 1 metro e, anche durante la proiezione, è obbligatorio l’utilizzo della mascherina chirurgica (o superiore FPP).

L’ingresso è provvisto di igienizzante per le mani. I servizi igienici e le sedute sono igienizzate quotidianamente.

