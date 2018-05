Cena «Da Vittorio» per Fedez e Ferragni

E la foto dei paccheri spopola on line- Foto Tra uno scatto con il pupo e l’altro, la coppia più cliccata del momento ha fatto un salto nella Bergamasca per una cena stellata. Ecco Chiara Ferragni e Fedez al ristorante «Da Vittorio».

In otto ore la foto di Fedez che fa assaggiare i famosi paccheri di Vittorio alla compagna Chiara Ferragni ha ottenuto oltre 240 mila like su Instagram. I due scherzano tra le prelibatezze preparate dalla famiglia stellata bergamasca che spesso e volentieri ospita vip e celebrità del mondo dello spettacolo. In tavola pesce, i tradizionali paccheri e l’uovo all’uovo, postato dalla coppia sempre più social.

E se qualcuno nei commenti sbaglia località ed è convinto che la coppia sia a Milano, c’è subito chi li redarguisce e specifica dove si trova il ristorante della famiglia Cerea: «Siamo a Brusaporto!» si legge dai lettori negli oltre 700 commenti.

Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: Mag 28, 2018 at 1:49 PDT

