Chi supererà gli esami del 1961?

Il Collegio, ultima puntata Solo chi farà bene gli esami scritti potrà accedere agli orali; chi sarà bocciato non riceverà la licenza media nel tanto atteso giorno del diploma.

Ultima puntata della seconda stagione de «Il Collegio», in replica martedì alle 21.20 su Rai2. Il programma è una vera rivelazione tra i giovanissimi che catapulta 18 ragazzi tra i 13 e i 17 anni dietro ai banchi del Collegio Convitto di Celana, a Caprino Bergamasco, dove vigono le regole scolastiche ed educative del 1961, anno che celebra i 100 anni dell’unità d’ Italia.

I collegiali sono ormai una grande famiglia e in quest’ultima settimana la loro vita è divisa tra il consueto desiderio di divertirsi, l’attesa per la festa di fine anno e, soprattutto, la paura per l’esame imminente. Il corpo docente è determinato a far superare l’esame a tutti gli studenti, ma è necessario che loro si impegnino.

Solo chi farà bene gli esami scritti potrà accedere agli orali; chi sarà bocciato non riceverà la licenza media nel tanto atteso giorno del diploma. Come di consueto, a scandire questo percorso nei primi anni ’60 ritroviamo la voce narrante di Giancarlo Magalli che, grazie al ricco archivio delle teche Rai, commenta le immagini dell’epoca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA