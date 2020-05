Chitarrista nei concerti con Ghemon

Cattaneo Ponzoni debutta da solista Esordio «solo» del giovane musicista bergamasco Filippo Cattaneo Ponzoni. Venerdì 15 maggio è uscito «Dimenticarmi di te», il primo singolo estratto da un’Ep con brani scritti e composti interamente da lui.

«Dimenticarmi di te», si intitola così il primo singolo del ventenne bergamasco Filippo Cattaneo Ponzoni, prodotto insieme a Fabio Brignone e distribuito da Artist First.

Il brano è estratto dall’Ep «La tua alternativa» che uscirà nelle prossime settimane e che conterrà cinque pezzi composti e scritti interamente da lui. Filippo, pur molto giovane, ha già al suo attivo diverse esperienze come musicista ed è dal 2018 chitarrista di Ghemon con il quale è stato in tour in tutta Italia.

La copertina del singolo di Filippo Cattaneo Ponzoni realizzata da Paolo De Francesco

Filippo ha deciso di intraprendere la sfida del cantautorato senza timori reverenziali, miscelando la sua vena soul/blues con un linguaggio più marcatamente pop, ma non tralasciando allo stesso tempo i suoi riconoscibili virtuosismi alla chitarra.

Nel 2017 è il più giovane artista a salire sul palco nella storia del rinomato Rocce Rosse Blues Festival di Arbatax in Sardegna.

Filippo Cattaneo Ponzoni

(Foto by Roberto Vitali)

A marzo 2019 è uscito Season, il primo dei due brani strumentali dell’Ep «Symphonies». Il 10 gennaio di quest’anno si è esibito sul palco di Germi, il locale milanese fondato da Manuel Agnelli, Rodrigo D’Erasmo, Francesca Risi e Gianluca Segale in un concerto in cui ha anticipato i brani della sua nuova avventura.

