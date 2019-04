Città Alta d’altri tempi - Video

Il salto nel tempo a 70 anni fa Città Alta d’altri tempi con le nostre Mura, Porta San Giacomo, le strette viuzze, i volti dei bergamaschi del Dopoguerra.

Ce la ricorda un video di 70 anni fa realizzato da Corrado Terzi (che è anche la voce narrante) e Giulio Questi, un cortometraggio di grande poesia selezionato per la Mostra del Cinema di Venezia del ’49. Immagini leggere e intense: Piazza Vecchia e la fontana del Contarini, un gruppo di seminaristi in via Arena diretti verso il Duomo, bambini in calzoni corti che corrono per le discese di una Bergamo avvolta nel sole.

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

E poi le lenzuola bianche alla finestre, una donna che si affaccia per osservare la sua Città Alta silenziosa e pacifica: «Per sempre resterà nel suo passato» racconta la voce narrante, mentre in piazzetta San Pancrazio un venditore ambulante propone unguenti medici con erbe di montagna: «Montanari e contadini hanno le scarpe grosse ma il cervello fino» recita l’ambulante che raggruppa mamme e bambini davanti alla facciata dell’Agnello d’Oro: sui muri si legge la scritta «Alloggi» mentre su un terrazzino una giovane legge un libro baciata dal sole.

E poi ancora la bellezza di Santa Maria Maggiore, della Corsarola con giovani fanciulle a passeggio e donne intente a far la spesa. Una «composizione armoniosa» racconta Terzi, tra i tetti che si infittiscono e il volto invecchiato dal sole di un uomo che si disseta alla Fontana del Contarini. Si pulisce la bocca con la mano callosa e la giacca bucata. In quel gesto, in quello sguardo fisso e immobile sulla telecamera il sapore di quegli anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA