Comicon Bergamo: la capitale della cultura si anima con tre giorni di fumetti, giochi e videogiochi

C’è una novità, in tema di Capitale della Cultura: arriva in città, patrocinata da Provincia e Regione, la mostra «Milo Manara: vite d’artista. Da Caravaggio a Fellini», che inaugurerà la prima edizione di Comicon Bergamo, che si terrà dal 23 al 25 giugno alla Fiera ma anche in città (a Bergamo e a Brescia), per tre giorni di festival inseriti nel programma ufficiale della Capitale.