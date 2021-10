Concerto segreto in luogo segreto, il 4 novembre torna a Bergamo il «Sofar Sound» La location viene svelata agli iscritti 36 ore prima dell’evento, mentre il nome degli artisti solo la sera stessa dell’esibizione.

Dopo il forzato stop imposto dal Covid, tornano a Bergamo le serate del «Sofar Sound», la collaudata formula internazionale che prevede concerti segreti, in luoghi segreti che vengono rivelati agli iscritti 36 ore prima dell’evento e con artisti che si conosceranno solo la sera stessa dell’esibizione.

A Bergamo l’appuntamento è fissato per il 4 novembre. Per partecipare clicca qui.

Guarda il video di uno degli eventi bergamaschi di qualche anno fa.

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

I biglietti si ottengono creando un account su sofarsounds.com e impostando la città desiderata, in questo caso Bergamo, per rimanere informato sugli spettacoli nella tua zona. Una volta che hai trovato uno spettacolo che ti interessa, puoi fare domanda per partecipare. Se sarai fortunato e sarai selezionato tra tutte le richieste arrivate e ti sarà inviata un mail con il luogo della performance.

Il programma prevede tre brevi esibizioni. La scaletta di ogni spettacolo è diversa e ideata per permettere di scoprire artisti sempre nuovi.

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Sofar Sounds è un movimento di concerti segreti nato a Londra nel 2009 dalle menti di Rocky Start, Dave Alexander e Rafe Offer come reazione alla situazione dei live moderna. Stanchi di assistere a concerti in locali e pub in cui il pubblico era più interessato a bere e a chiacchierare con l’amico piuttosto che prestare attenzione a chi in quel momento si esibisse sul palco, soprattutto se si trattava di un artista emergente, hanno cercato un modo per ridare dignità e importanza alla musica live e agli artisti. E lo hanno trovato negli appartamenti privati, che sono risultati essere il perfetto contenitore, il giusto modo per ridare quel tocco di magia alla musica live.

I concerti di SofarSounds, infatti, come suggerisce il nome (SOngs From A Room), hanno luogo in appartamenti sparsi in ben 271 città del mondo e dal 2009 sono stati oltre 45.000 gli artisti a esibirsi.

A differenza dei secret concerts, di moda qualche anno fa, il focus non è sull’artista o la band che si esibisce in un luogo segreto ai più̀, a cui accorreva la fanbase dell’artista. Al contrario, il nome del musicista passa in secondo piano, perché̀ chi decide di partecipare agli eventi Sofar, nutre una grande passione e rispetto per la musica, indipendentemente dalle logiche del mercato musicale e della promozione discografica e ha tutto l’intenzione e la volontà̀ di prestare attenzione a un evento che è̀ speciale e unico. L'intimità̀ che si crea tra pubblico e artista è qualcosa di indescrivibile, pura magia che ti scalda il cuore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA