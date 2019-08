Creberg teatro, ecco la nuova stagione

Si parte il 22 ottobre con la Mannoia Poi Renga, Capossela, Brachetti, Nek, Fabi Branduardi, Ranieri e molti altri. Guarda qui il programma della prima parte della stagione.

L’offerta di spettacoli che il CrebergTeatroBergamo ha già imbastito per i prossimi mesi, manterrà la struttura consolidata negli ultimi anni e articolata in diversi cartelloni che vanno dalla Prosa al Cabaret ai Concerti, dai Musical alla Commedia Brillante, dalla Danza Classica a quella Moderna al Reading Contemporaneo.

Il comparto della musica aprirà la stagione con i tour teatrali di Fiorella Mannoia, Francesco Renga e Vinicio Capossela che si alterneranno dal 22 al 25 ottobre, per poi proseguire con i nuovi progetti di Nek, Niccolò Fabi, Massimo Ranieri e il ritorno del cantautore popolare Angelo Branduardi che farà tappa con il suo “The Hits tour” il 20 febbraio 2020.

Non mancheranno chiaramente i grandi musical come l’intramontabile Grease che farà ballare la platea del CrebergTeatroBergamo il 10 gennaio 2020, ma anche nuovi attesissimi titoli che ci sapranno stupire come “Pinocchio Reloaded - Favola di un burattino senza fili”, rivisitazione della celebre fiaba di Collodi accompagnata dalle musiche di Edoardo Bennato in calendario il 16 novembre 2019, o L’attimo fuggente che vedrà il 29 novembre l’attore Ettore Bassi nei panni del “rivoluzionario” professor Keating.

Francesco renga

Atteso anche il suggestivo lavoro dell’artista Giorgio Gaber, “Il Grigio”, che avrà come interprete d’eccezione l’eccentrico Elio (frontman degli “Elio e le storie tese”) sul palco del Creberg sabato 30 novembre.

Tra gli eventi già disponibili spiccano la spettacolarità di “Solo”, lo show di Arturo Brachetti atteso a Bergamo il prossimo 3 dicembre, la sfacciata ironia toscana del trio composto da Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni e l’irriverenza di Angelo Duro, l’ex Iena che dopo un anno di tour ha scelto di ritornare a Bergamo. Per non parlare della spavalda comicità romagnola di Giuseppe Giacobazzi, appuntamento ormai immancabile nel nostro cartellone, o della grottesca rappresentazione della coppia media italiana interpretata da Katia Follesa e Angelo Pisani già acclamati dal pubblico bergamasco a maggio di quest’anno.

Vinicio Capossela

Sarà invece una vera maratona quella che dal 27 marzo al 5 aprile 2020 vedrà gli irresistibili Legnanesi tentare il loro record di presenze con ben 9 repliche del nuovo spettacolo “Non ci resta che ridere”!

Ad Angelo Pintus è invece affidato l’arduo compito di accompagnare il nostro amato pubblico nel passaggio tra il 2019 e il 2020 proponendo la “versione speciale di Capodanno” dello show “Destinati all’estinzione” che sarà possibile vedere anche nella versione originale i giorni precedenti.

Tutto questo è solo un’anticipazione dell’intera stagione teatrale 2019/2020 del CrebergTeatroBergamo anche quest’anno sostenuta dalla preziosa collaborazione con la Fondazione Credito Bergamasco, partner storico di EnteFieraPromoberg.

Dopo la breve pausa estiva la biglietteria riaprirà mercoledì 4 settembre 2019 con i consueti orari: da mercoledì a sabato dalle ore 13.00 alle ore 19.00.

Info e biglietti su www.crebergteatrobergamo.it - www.ticketone.it – Tel. +39 35.34.34.34

Anteprima stagione teatrale 2019/2020

22 ottobre 2019 Fiorella Mannoia in “Personale Tour”

23-24 ottobre 2019Francesco Renga in “L’altra metà - Tour nei teatri”

25 ottobre 2019Vinicio Capossela in “Ballate per uomini e bestie”

16 novembre 2019 Pinocchio Reloaded - Favola di un burattino senza fili

19 novembre 2019Angelo Duro - Da Vivo

29 novembre 2019L’attimo Fuggente con Ettore Bassi

30 novembre 2019Il Grigio di Giorgio Gaber con Elio

03 dicembre 2019Arturo Brachetti in “Solo”

10 dicembre 2019Nek in “Il mio gioco preferito - European tour”

17 dicembre 2019Panariello Conti e Pieraccioni Show

27-28 dicembre 2019Angelo Pintus in “Destinati all’estinzione”

31 dicembre 2019Angelo Pintus in “Destinati all’estinzione - Speciale Capodanno”

10 gennaio 2020Grease il musical

22 gennaio 2020Il Lago dei Cigni - Ballet From Russia

29 gennaio 2020Niccolò Fabi in Tour

20 febbraio 2020Angelo Branduardi “The hits tour”

05 marzo 2020Massimo Ranieri in “Sogno o son desto 500 volte”

12 marzo 2020Giacobazzi in “Noi mille volti una bugia”

27 marzo / 05 aprile 2020I Legnanesi in “Non ci resta che ridere”

15 maggio 2020Katia Follesa e Angelo Pisani in “Finchè social non ci separi”

22 ottobre 2019 - Fiorella Mannoia in “Personale Tour”

Dopo l’annuncio dei primi 12 concerti nei teatri d’Italia di “Personale Tour”, il tour con cui Fiorella Mannoia tornerà sul palco per incontrare il suo pubblico e presentare dal vivo il suo nuovo album “Personale”, di prossima uscita, si aggiungono nuove date, tra cui Bergamo.

23-24 ottobre 2019 - Francesco Renga in “L’altra metà - Tour nei teatri”

“L’ALTRA METÀ”, il nuovo e ottavo album di inediti di FRANCESCO RENGA 12 brani dal sound e dal linguaggio contemporaneo, il nuovo album rappresenta l’altra metà della vita, della storia, della musica di Francesco Renga: un altro capitolo, caratterizzato da nuove consapevolezze e forme, sonore e linguistiche.

«L’Altra metà è anche – come dichiara l’artista – il frutto di oltre 35 anni di lavoro, di ricerca, di passione, d’amore, di vita spesa a cercare di raccontare e raccontarmi attraverso la musica e le parole… attraverso la mia voce. Ho scritto insieme con moltissimi giovani autori, musicisti e artisti perché avevo bisogno di trovare il linguaggio giusto per riuscire a parlare – attraverso queste canzoni – anche ai miei figli.

25 ottobre 2019 - Vinicio Capossela in “Ballate per uomini e bestie”

Il concerto è l’occasione per presentare le canzoni del nuovo disco Ballate per uomini e bestie. Un’opera di grande forza espressiva che guarda alle pestilenze del nostro presente travolto dalla corruzione del linguaggio, dal neoliberismo, dalla violenza e dal saccheggio della natura.

La forma scelta da Capossela per questa sua nuova impresa artistica è quella della ballata, come occasione di pratica metrica e di svincolamento dalla sintesi. La ballata prende il caos delle parole in libertà, l’esperienza liquida del divenire, le riduce a storia e le compone nel fluire di strofe. Tra i quattordici brani che compongono l’album non mancano poi canzoni ispirate alla grande letteratura, da testi medievali alle opere di poeti amati come Oscar Wilde e John Keats.

16 novembre 2019 - Pinocchio Reloaded - Favola di un burattino senza fili

Uno storico concept-album della canzone italiana, “Burattino senza fili” di Bennato, nel 1977 scala le classifiche superando 1.000.000 di copie vendute.

Oggi “Burattino senza fili”, prodotto da Show Bees e NewStep per la regia di Maurizio colombi, diventa un musical graffiante, carico di ribellione, evasione adolescenziale, con tutta la forza dirompente del primo amore.

Burattino senza fili è un grande inno alla libertà, pieno di musica, quella senza tempo di Bennato, che si arricchisce di nuove sfumature contemporanee, dal Rock alla House fino alla Trap!

19 novembre 2019 - Angelo Duro - Da Vivo

Dopo il successo di pubblico e di critica dell’ultima tournée teatrale che ha registrato il sold out nei migliori Teatri d’Italia, la comicità dissacrante di Angelo Duro torna a calcare i più prestigiosi palchi nazionali con il nuovo live show “Da vivo”. Si annuncia esilarante il one man show del comico da quasi due milioni di followers, seguitissimo dal pubblico per la sua ironia cinica e imprevedibile che fa ridere e insieme riflettere. È lui stesso ad affermare: “Chi vi dice che parlerò? Posso starmene pure quaranta minuti in silenzio. Chi me lo vieta?” Bisognerà quindi attendere ottobre per scoprire cosa racconterà stavolta.

29 novembre 2019 - L’attimo Fuggente

“L’Attimo Fuggente” è una storia d’Amore. Amore per la poesia, per il libero pensiero, per la vita. Quell’Amore che ci fa aiutare il prossimo a eccellere, non secondo i dettami sociali strutturati e imposti ma seguendo le proprie passioni, pulsioni, slanci magnifici e talvolta irrazionali. Seguendo quegli Yawp che spingono un uomo a lottare per conquistare la donna amata, a compiere imprese per raggiungere i tetti del mondo, a combattere per la giustizia con la non violenza.

L’Attimo Fuggente rappresenta ancora oggi, a trent’anni dal debutto cinematografico, una pietra miliare nell’esperienza di migliaia di persone in tutto il mondo. Vedremo come protagonista Ettore Bassi per la regia di Marco Iacomelli.

30 novembre 2019 - Il Grigio di Giorgio Gaber con Elio

Dopo essere stato presentato a Genova sotto forma di reading nell’ottobre 2018 per inaugurare la prima stagione del Teatro Nazionale di Genova, IL GRIGIO di Giorgio Gaber e Alessandro Luporini nell’adattamento di Giorgio Gallione si presenta ora nella sua forma di spettacolo compiuto, protagonista Elio, storico leader delle Storie Tese, sempre più frequentatore di palcoscenici anche teatrali.

IL GRIGIO è la storia di un uomo che si allontana da tutto e da tutti, afflitto più da problemi personali che sociali. Si ritira in campagna per stare tranquillo e concentrarsi meglio su di sé e sui propri problemi. La sua ambita solitudine è però disturbata da un fantomatico topo: è “il grigio”, l’elemento scatenante degli incubi dell’uomo e del suo inesorabile e ironico flusso di coscienza. Il topo forse è un fantasma, forse solo una proiezione, ma lo aiuterà a compiere un percorso verso l’accettazione di ciò che è diverso da lui e la sua tanto agognata fine diventerà un rito per riuscire ad accettare la propria parte nera.

Avvicinandosi oggi a questo capolavoro, con la benevola supervisione della Fondazione Gaber, Gallione ha dato vita a un adattamento in cui una decina di canzoni di Gaber, intersecandosi con il testo originale, ne amplificano le tematiche sottese. I brani sono stati riarrangiati per l’occasione da Paolo Silvestri, già complice delle precedenti incursioni del regista nell’universo gaberiano, utilizzando quattro parti pianistiche: un’ambientazione musicale estremamente contemporanea, perfetta per il talento eccentrico ed irriverente di Elio.

di Giorgio Gaber e Sandro Luporini

rielaborazione drammaturgica e regia Giorgio Gallione

con ELIO

03 dicembre 2019 - Arturo Brachetti in “SOLO, the Legend of quick-change”

Arturo Brachetti torna in scena per la quarta stagione con uno spettacolo di cui è l’unico protagonista intitolato SOLO: un grande as-SOLO in cui presenta 60 nuovi personaggi e il meglio delle discipline artistiche in cui eccelle, come ombre cinesi, chapeaugraphie, sand painting e laser design.

Lo spettacolo, in tour europeo, è stato applaudito finora da 300.000 spettatori in 300 repliche, di cui numerosi sold-out.

10 dicembre 2019 - Nek in “Il mio gioco preferito - European tour”

Il nuovo album di inediti “IL MIO GIOCO PREFERITO – parte prima” (distribuito da Warner Music Italy), composto da sette tracce ed entrato direttamente ai vertici della classifica degli album più venduti della settimana, è il primo capitolo del nuovo progetto discografico di Nek.

Nei brani dell’album, l’artista si allontana dall’impronta elettronica del suo precedente album per andare, invece, all’essenzialità degli strumenti, creando un album fortemente “umano” e suonato.

L’album, prodotto e arrangiato dallo stesso Nek insieme a Luca Chiaravalli e Gianluigi Fazio, è stato anticipato dal singolo “LA STORIA DEL MONDO”, attualmente in radio e disponibile su tutte le piattaforme digitali.

17 dicembre 2019 - Panariello, Conti e Pieraccioni Show

Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni ancora insieme in una nuova tournée teatrale.

Il successo dei tre campioni dello spettacolo italiano non conosce battute di arresto: dopo i Palasport, porteranno quest’autunno il loro divertentissimo show nei teatri di tutta la penisola e tra questi non poteva di certo mancare il Creberg Teatro Bergamo.

Amici di lungo corso, Panariello Conti e Pieraccioni hanno condiviso spesso le loro carriere, diventando dei “numeri uno” nel proprio genere per il pubblico italiano: tra standing ovation, repliche e sold out, il varietà è una garanzia di divertimento puro. Uno show a 360 gradi in cui cinema, teatro e televisione si intrecciano, tra gag, battute e sketch esilaranti, con uno sguardo rivolto alla stretta attualità. Su tutto l’improvvisazione, il coinvolgimento del pubblico e l’affiatamento tra i tre.

27-28 dicembre 2019 - Angelo Pintus in “Destinati all’estinzione”

31 dicembre 2019 - Angelo Pintus in “Destinati all’estinzione - Speciale Capodanno”

Ancora una volta l’appuntamento con un grandissimo One Man Show, Angelo Pintus.

C’è chi parla con il cane e lo fa mentre lo veste, c’è chi guida mentre manda messaggi con il cellulare e c’è chi vuole fare la rivoluzione ma la fa solo su Facebook, c’è chi parcheggia la macchina nel posto riservati ai disabili “tanto sono 5 solo minuti”. C’è chi festeggia il complemese, chi dice ciaone e chi fa l’Apericena.

Ma soprattutto c’è chi crede che la terra sia piatta e probabilmente si è anche convinto che la colpa sia di Silvio. Sono questi i piccoli segnali che fanno presagire un ritorno… quello dei Dinosauri.

Amici miei, che ci piaccia o no, siamo “DESTINATI ALL’ESTINZIONE”.

10 gennaio 2020 - Grease il musical

Tutti pazzi per la GREASEMANIA! In Italia, il musical di Jim Jacobs e Warren Casey, per la regia di Saverio Marconi, in più di 20 anni sui palcoscenici di ogni Regione, è un fenomeno che si conferma ogni sera, con più di 1.800 repliche per oltre 1.870.000 spettatori a teatro. Una festa travolgente che dal 1997 accende le platee italiane, e ha dato il via alla musical-mania trasformandosi in un vero e proprio fenomeno di costume “pop”, un cult intergenerazionale che non è mai stato così attuale ed è amatissimo anche dalle nuove generazioni.

GREASE, con la sua colonna sonora elettrizzante da Summer Nights a You’re the One That I Want e le coreografie irresistibili, piene di ritmo ed energia, ha fatto innamorare (e ballare) intere generazioni, ed è stato capace di divenire fenomeno pop, sempre più vivo nella nostra estetica quotidiana, con personaggi diventati vere e proprie icone generazionali: un gruppo coinvolgente, capitanato da Danny Zuko (Simone Sassudelli), il leader dei T-Birds, innamorato di Sandy (Francesca Ciavaglia).la ragazza acqua e sapone come Sandra Dee e Doris Day, che arriva a Rydell e, per riconquistare Danny dopo un flirt estivo, si trasforma diventando sexy e irresistibile. Insieme a loro, l’esplosivo Kenickie, (Giorgio Camandona) la ribelle e spigolosa Rizzo (Eleonora Lombardo), i T-Birds, le Pink Ladies, gli studenti dell’high school più celebre e un particolarissimo “angelo” (Nick Casciaro).

Nella stagione 2019-2020 GREASE torna in tour nei principali teatri italiani (tour completo su www.grease.musical.it), con due nuovi protagonisti, giovani e talentuosi interpreti.

Danny Zuko ha il volto di Simone Sassudelli; classe 1995, formatosi alla SDM – Scuola del Musical di Milano. Si perfeziona negli Stati Uniti, dove frequenta alcune tra le migliori accademie teatrali e lavora in importanti produzioni come West Side Story, Victor-Victoria,The Producers, Oliver.

Al suo fianco, nel ruolo di Sandy, Francesca Ciavaglia, 23 anni diplomata alla Bernstein School of Musical Theatre di Bologna di Shawna Farrell, al suo primo ruolo da protagonista.

22 gennaio 2020 - Il Lago dei Cigni - Ballet From Russia

Da non perdere l’appuntamento con la danza classica sul palco del CrebergTeatroBergamo, con un grande titolo, Il Lago dei Cigni di Čajkovskij diretto dall’étoile Ekaterina Shalyapina

29 gennaio 2020 - Niccolò Fabi in Tour

«Si potrebbe considerare una specie di appuntamento al buio» … con queste parole Niccolò Fabi ha svelato, direttamente sui suoi profili social, il suo ritorno live nei teatri italiani!

20 febbraio 2020 - Angelo Branduardi “The hits tour”

40 anni di musica e non sentirli. Dopo un 2017 di straordinari sold out sia in Italia che all’estero, anche per il 2020 Angelo Branduardi porterà la sua musica evocativa al pubblico di mezza Europa.

Il “menestrello italiano” già da tempo asseconda la sua versatilità in campo musicale, presentandosi al pubblico con concerti basati su diverse formazioni. Può così passare con grande facilità dall’esecuzione in duo del repertorio di musica del passato, che fa parte della sua collana “Futuro Antico”, alla classica formazione folk-rock, con basso e batteria.

Accompagnato da Fabio Valdemarin alle tastiere, Antonello D’Urso alle chitarre, Stefano Olivato al basso e Davide Ragazzoni alla batteria, Angelo Branduardi riporta così sul palco quel mondo musicale e creativo che, attingendo dalle leggende popolari e ai suoni del passato, lo ha reso unico sulla scena musicale italiana e internazionale.

Le sue canzoni, capaci di fondere mirabilmente musica e poesia, affondano a piene mani nella spiritualità, elemento fondamentale che per Branduardi rappresenta “il tentativo di guardare al di là della porta chiusa, di scorgere ciò che non c’è ma che si vorrebbe che ci fosse”.

Il “violinista che per combinazione ha scritto anche parole e musica”, come ama definirsi lui stesso, torna dunque sulle scene mettendo in scaletta i brani più amati del suo repertorio, da “Si può fare” a “Confessioni di un malandrino”, da “La pulce d’acqua” all’immortale “Alla Fiera dell’Est”. Tutti grandi successi che hanno arricchito gli ultimi 40 anni di musica italiana.

05 marzo 2020 - Massimo Ranieri in “Sogno o son desto 500 volte”

UN NUOVO EMOZIONANTE VIAGGIO NEI GRANDI TEATRI ITALIANI

A marzo 2020 l’artista torna in scena a Torino, Milano, Bergamo e Genova con una versione rinnovata dello spettacolo cult

È pronto a riconquistare i grandi teatri italiani con lo spettacolo cult che ha già superato le 500 repliche, stregando migliaia di spettatori: a marzo 2020 Massimo Ranieri porterà il suo leggendario “Sogno e son desto 500 volte” in versione rinnovata a Bergamo.

Un nuovo emozionante viaggio tra canzoni intramontabili, sketch divertenti e racconti inediti racchiusi in uno show unico, leggero e sofisticato, travolgente e commovente, che non smette mai di conquistare il pubblico, catturato in due ore e mezza di performance dall’incanto affabulatorio e dall’atmosfera magica creata dall’artista.

Ad accompagnarlo l’Orchestra formata da Andrea Pistilli (chitarra), Flavio Mazzocchi (pianoforte), Pierpaolo Ranieri (basso), Marco Rovinelli (batteria), Donato Sensini (fiati), Stefano Indino (fisarmonica), Tony Puja (chitarra), Giorgio de Bortoli (maestro di tap).

12 marzo 2020 - Giacobazzi in “Noi mille volti una bugia”

Andrea Sasdelli alias Giuseppe Giacobazzi, ovvero l’uomo e la sua maschera.

Un dialogo, interiore ed esilarante, di 25 anni di convivenza a volte forzata.

25 anni fatti di avventure ed aneddoti, situazioni ed equivoci, gioie e malinconie, sempre spettatori e protagonisti di un’epoca che viaggia a velocità sempre maggiore.

Sono proprio questi i “NOI” che vediamo riflessi nei nostri mille volti (i rimandi letterari non mancano, dal già citato Wilde a Pirandello, da Orwell a Hornby), convivendo, spesso a fatica con la bugia del compiacerci e del voler piacere a chi ci sta di fronte.

È uno spettacolo che con ironia e semplicità cerca di rispondere ad un domanda: “Dove finisce la maschera e dove inizia l’uomo?”, che poi è il problema di tutti, perché tutti noi conviviamo quotidianamente con una maschera.

dal 27 marzo al 05 aprile 2020 I Legnanesi in “Non ci resta che ridere”

Dopo il nuovo record di oltre 170.000 spettatori nella scorsa stagione, I LEGNANESI tornano a grande richiesta a Bergamo anche nella stagione 2019/2020 per ben 9 appuntamenti con il nuovo spettacolo “NON CI RESTA CHE RIDERE” per trascorrere due ore spensierate insieme alla Famiglia Colombo e lasciarsi incantare dai sontuosi quadri della Rivista all’Italiana: I LEGNANESI, ancora una volta, vi stupiranno!

15 maggio 2020 - Katia Follesa e Angelo Pisani in “Finchè social non ci separi”

Torneranno a grande richiesta sul palco del CrebergTeatroBergamo, Katia Follesa e Angelo Pisani.

Angelo e Katia, coppia sul palco ma soprattutto nella vita, hanno scelto di dirsi tutto, anche le cose meno belle, e per farlo si sono affidati all’ironia che smorza i toni senza sminuire l’importanza di ciò che ci si dice. Tutto parte da una lista dei difetti. Katia scrive quelli di Angelo e lui fa altrettanto con quelli di lei. La lista viene subito mostrata al pubblico che non solo assisterà per tutto lo spettacolo allo scambio comico tra i due a suon di difetti, ma sarà anche chiamato a dire la propria attraverso il meccanismo dei bigliettini anonimi e dei social. Come? Possiamo solo anticiparvi che in questo spettacolo qualcuno si aggirerà in mezzo al pubblico e che i telefoni rimarranno accesi! Un percorso comico a tappe nella convivenza tra l’uomo e la donna per sottolineare che la bellezza sta appunto nella diversità dei due emisferi a confronto: quello maschile dove calcio, birra e sesso la fanno da padroni, e quello femminile con le sue infinite e incomprensibili, per lui, sfumature.

