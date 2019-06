Da Harry Potter a Aladdin, è magia

nel regno di Borgo Santa Caterina In Borgo Santa Caterina torna il «Fantaborgo», l’appuntamento per grandi e piccini.

Potreste trovarvi a bere il caffè con Harry Potter e Silente. O con Aladdin e la sua lampada delle meraviglie. È la magia del «Fantaborgo», alla sua terza edizione, in programma sabato 22 giugno dalle 17 alle 22 in Borgo Santa Caterina, che per l’occasione sarà pedonalizzata (impedito l’accesso ad auto e moto).

L’iniziativa si inserisce nel cartellone «Bergamo estate» del Comune di Bergamo ed è promossa dalla rete sociale di Borgo Santa Caterina, una festa che coinvolge le associazioni presenti al suo interno insieme ad altre che hanno deciso di collaborare. Anche i commercianti parteciperanno all’iniziativa, con dei gazebo sulla via e vetrine allestite con i personaggi del mondo fantasy.

Protagonista dell’evento, il mondo magico e del fumetto. Il gruppo «Scuola Insieme» in collaborazione con «Bergomix» porterà nella parte centrale del Borgo d’Oro (che ben si presta ad essere trasformato in una piccola Diagon Alley) il cosiddetto Wizarding World, il mondo immaginario creato dalla celebre scrittrice e produttrice J.K.Rowling, autrice di Harry Potter. Personaggi e ambientazioni della saga animeranno il borgo e i più giovani potranno cimentarsi in una caccia all’horcrux con premio finale. Tra gli ospiti speciali, una delegazione della squadra milanese di Quidditch, lo sport dei maghi (o aspiranti tali), con tanto di scopa e boccino.

Ma il mondo magico non è rappresentato soltanto da Harry Potter e i suoi compagni di viaggio. Nel borgo sarà allestita un’esposizione molto particolare, con la riproduzione del Villaggio dei Puffi e repliche ufficiali di oggetti cinematografici come il casco di Iron Man, Cerebro degli X- Men, il Guanto dell’Infinito di Thanos, la lampada di Aladdin e tanti altri. Ad animare e colorare l’evento i cosplayers (appassionati che vestono i panni dei tanti personaggi del mondo fantasy) che nell’arco della manifestazione gironzoleranno nel borgo d’Oro.

Presente la nona arte, portata in scena dall’associazione culturale Bergomix con noti autori di fumetti. Ospite d’onore Fabio Celoni, disegnatore per la Walt Disney (da Topolino a Paperinik) e per la Sergio Bonelli Editore (Dylan Dog). A lui è dedicata una mostra personale nella sala espositiva del borgo d’Oro. Ci saranno anche quattro grandi firme bergamasche del fumetto: Alberto Locatelli, Davide Castelluccio, Luca Rota Nodari e Andrea Abilio Quarti.

Sono numerose le realtà coinvolte. Il circolo culturale Minardi, partner di Bergomix, proporrà diverse attività tra cui la mostra dei corsisti di «Fumetti in Circolo», l’arte degli origami e della scrittura giapponese. Nella piazzetta del Santuario, a cura di Asd Spazio circo Bergamo, ci saranno dimostrazioni di giocoleria, piccoli numeri circensi e una struttura di tessuti aerei per evoluzioni sospese.

«Giochingiro» porterà grandi giochi artigianali di legno, mentre l’associazione teatrale «La voce delle cose» di Luì Angelini farà sperimentare grandi e piccini con delle macchine molto particolari. Nella prima parte del borgo, saranno presenti i gazebo di tutte le associazioni che quotidianamente vivono il quartiere e che fanno parte della rete sociale. Non si limiteranno a presentare la loro attività, ma coinvolgeranno i partecipanti con piccole proposte «magiche».

© RIPRODUZIONE RISERVATA