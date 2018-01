Quest’estate torna «Hotel Transylvania 3» con la famiglia di Dracula in vacanza in crociera

Da «Leo da Vinci» a «Peter Rabbit» Il 2018 sarà cinema di «animazione» Sequel Disney, il ritorno di Hotel Transylvania e nuove avventure di Ralph spaccatutto per i più piccoli. Nel cast dei doppiatori, Cortellesi, Scamarcio e Guzzanti

Attesissimi sequel Disney (Gli Incredibili 2, Ralph spaccatutto2), Peter Rabbit in Cgi, il ritorno di Dracula in Hotel Transylvania 3, l’avventura canina in stop motion di Isle of dogs firmata da Wes Anderson e supereroi come Spiderman con la maschera indosso all’adolescente afroamericano Miles Morales e Batman ninja. Il cinema animato nel 2018 continua ad affidarsi ai classici, ma tenta anche qualche variazione originale e d’autore. Si comincia con l’animazione italiana di Leo da Vinci - Missione Monna Lisa (11 gennaio), firmato dal gruppo Alcuni dei Fratelli Manfio (Sergio è regista e insieme a Francesco anche cosceneggiatore).

Protagonista un adolescente e già geniale Leonardo da Vinci che si lancia in una ricerca del tesoro con gli amici Lisa e Niccolo, appassionato di stelle. Si resta in Europa con il franco-belga Bigfoot junior di Jeremy Degruson e Ben Stassen (25 gennaio), dove il 13enne Adam scopre che il papà è nientemeno che Bigfoot, rimasto a lungo nascosto per proteggere la sua famiglia dagli esperimenti della potente HairCo. Il premio Oscar Nick Park propone I primitivi (8 febbraio) commedia animata in stop motion ambientata all’alba dei tempi, con Dag e la sua adorabile e bizzarra tribù. Nel cast di voci italiane, fra gli altri, Paola Cortellesi, Salvatore Esposito, Riccardo Scamarcio e Corrado Guzzanti. Si lancia nella stop motion anche Wes Anderson, con Isle of dogs, film d’apertura a febbraio del Festival di Berlino. La storia, per cui il regista si è ispirato ad Akira Kurosawa e agli special televisivi natalizi, è ambientata nel Giappone del 2037. Su un’isola dei rifiuti, utilizzata per confinare i cani colpiti da una misteriosa influenza canina, arriva il 12enne Atari, in cerca del suo Spots.

A 4 anni da Quando C’era Marnie, Hiromasa Yonebayashi realizza un altro poetico anime (il primo dello studio Ponoc), Mary (5 marzo), tratto dal romanzo per ragazzi La piccola scopa di Mary Stewart. Protagonista è Mary, bimba di 10 anni, che seguendo un gattino, trova un misterioso fiore e una scopa su cui riesce a volare. Così arriverà in una scuola di magia per streghe, l’Endor College.

Peter Rabbit di Will Gluck (22 marzo) in un mix di animazione Cgi e live action trasforma le storie di Beatrix Potter, rendendo il coniglietto in giacca blu protagonista in un piccolo ribelle, capobanda e combinaguai. Tra gli interpreti «umani», Domhnall Gleeson. A sei anni da Gnomeo e Giulietta, arriva il nuovo capitolo delle avventure dei nani da giardino, con Sherlick Gnomes di John Stevenson (12 aprile). Il famoso investigatore in versione gnomo (che in originale ha la voce di Johnny Depp), dovrà aiutare Gnomeo e Giulietta a ritrovare i loro compagni, misteriosamente scomparsi.

Debutterà in prima mondiale al Sundance e sarà in Italia il 29 marzo, Zanna Bianca spettacolare adattamento in motion capture del capolavoro di Jack London. Ne è regista Alexandre Espigares, premio Oscar (insieme a Laurent Witz) per il corto animato Mr. Hublot. Dracula e famiglia (mostruosa e umana) partono per una vacanza in crociera nel terzo capitolo della saga comica di Genndy Tartakovsky Hotel Transylvania 3 (23 agosto). Si rimette in campo la famiglia di supereroi targati Pixar/ Disney con Gli Incredibili 2 di Brad Bird (19 settembre). Ritroviamo Helen/Elastigirl impegnata a combattere il crimine e Bob/Mr Incredible, a casa ad occuparsi dei figli.

Realtà e leggenda si rovesciano in Smallfoot di Karey Kirkpatrick e Jason Reisig (a settembre negli Usa) che ha per protagonista uno Yeti, convinto di poter dimostrare l’esistenza degli umani. In L’Ape Maia - Le Olimpiadi del mieledi Noel Cleary e Alexs Stadermann (18 ottobre). The Grinch, nel film diretto da Peter Candeland, Yarrow Cheney e Matthew O’Callaghan (29 novembre). Uscirà invece prima in Giappone e poi negli Usa, Batman Ninja di Junpei Mizusaki.

